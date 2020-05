Federación no ha dado ni un peso: FDS

Los gobernadores expresaron su molestia por el abandono durante la pandemia

Por Diego Rivera

Hasta la fecha, la Federación no ha dado un solo peso a los estados para enfrentar la pandemia por el COVID-19, informó el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien indicó que en una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los mandatarios estatales expresaron su molestia por esta circunstancia.

“Ahí hubo reclamos de mi compañera, de mis compañeros, pues nos dejan la responsabilidad a los estados y, como yo lo comenté, en toda esta contingencia, hasta el día de hoy, para apoyo al sector salud para enfrentar el COVID-19, ningún peso de apoyo de la Federación; todo lo hemos tenido que venir solventando cada entidad”.

Domínguez Servién indicó que tuvieron una reunión el pasado martes para abordar el tema de la reapertura en empresas consideradas como esenciales y ahí fue donde dejaron clara su inconformidad.

“Tuvimos una reunión virtual donde estuvo la secretaria de Gobernación, el subsecretario de Economía, el secretario de Salud, el subsecretario de Salud, el titular del Seguro Social, el titular del ISSSTE, la gobernadora de Sonora y nueve gobernadores donde está prácticamente asentada toda la industria automotriz y aeroespacial en todo el país, para ir viendo esta apertura de lo que ellos llaman como esencial”.

En este contexto reiteró que las participaciones federales no son una ayuda, pues es dinero que pertenecen al estado, por lo que si la Federación no logra la recaudación esperada, deberá tomará en cuenta otro fondo para cumplir con esos pagos.

“Esos recursos le pertenecen al Estado, no le pertenecen a la Federación; esos son por fórmula y si no hubiera ingresos suficientes, para que no caigan las participaciones de cada entidad federativa, se echa a andar el fondo FEIF (Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas), que es lo que anuncian, para no perder ningún recurso de las participaciones que llegan cada trimestre a cada entidad federativa”.

Cien mil personas a las calles

Sobre el regreso a actividades consideradas como esenciales, reiteró que será a partir del 1 junio y eso generará presión en la movilidad, pues se espera que cien mil personas regresarán a trabajar, pues también las dependencias del gobierno estatal regresarán de manera gradual a trabajar a partir del 1 de junio, pues el 50 por ciento de los burócratas regresarán a las oficinas.

Sobre el regreso a la normalidad del resto de las actividades, indicó que todo dependerá del semáforo federal, pues a partir de ahí podrán ir reactivando diversas actividades.

“A partir de ahí determinaremos nosotros las fechas que le convengan a Querétaro según tengamos la curva de salud del COVID-19; sin embargo, ya estamos preparando protocolos, igual que los hemos pedido para la industria”.