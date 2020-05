Esperado duelo entre Woods-Manning contra Mickelson-Brady

Notimex

Hobe Sound, EU.- Las leyendas Tiger Woods y Peyton Manning contra Phil Mickelson y Tom Brady serán el centro de atención de gran parte del mundo deportivo, cuando se enfrenten en The Match: Champions for Charity Sunday.

Ambas parejas jugarán 18 hoyos en el campo del Medalist Golf Club en Hobe Sound, Florida, por 10 millones de dólares para dotar al personal médico que lucha contra el COVID-19, además una empresa destinará 25 millones y el público que vea la transmisión por televisión podrá hacer donativos.

Ellos serán el centro de atención de millones de personas que podrán ver en vivo una transmisión televisiva desde que la competencia del golf fue suspendida el 12 de marzo a causa de dicha enfermedad respiratoria.

Todo mundo sabe de la grandeza de Tiger en el golf, con 82 victorias en la PGA, siendo 15 en los llamados torneos mayores, mientras Phil suma 43 y cinco de los grandes.

De Tiger hay un video en plenos lanzamientos de la bola de beisbol a Roger Clemens en 2016, y de Phil con el ovoide enviándolo a Brady en el campo de Augusta National Golf Club.

Manning es también un amante del golf y como tal es miembro del Cherry Hills Country Club de Denver, en donde se ha disputado el Campeonato de la PGA, el US Open y el US Women’s Open, entre otros, y del prestigioso Augusta National, donde se desarrolla The Masters.

Para ser un jugador ocasional es de respeto y las estadísticas señalan una ronda de 77 en National Augusta, donde disparó para hoyo en un golpe, en la primavera de 2013.

Practica el golf desde la Universidad de Tennessee y lo hace ahora con más continuidad tras su retiro del emparrillado. “El golf es un deporte para siempre en mi vida, lo disfruto y lo disfrutaré”.

Peyton Manning nació el 24 de marzo de 1976 en Nueva Orleans, Luisiana, y es uno de los mariscales de campo más icónicos con diversidad de récords, aunque solo ganó dos Super Wold, uno con Colts de Indianápolis y otro con Broncos de Denver.

“Nos divertiremos mucho, nos reiremos mucho y vamos a platicar historias divertidas durante esos 18 hoyos”, dijo Manning sobre esta participación.

Tom Brady es un apasionado del golf, puede disparar rondas de 70 golpes, ha participado en varias ocasiones, una de ellas fue en el Pro-Am de 2014 en el bello campo del Pebble Beach, en California, donde en el hoyo dos, un par cinco, embocó en tres golpes.

Posee un buen swing, tiene imagen atlética, se inspira y le pega a la bola como todo un profesional y es socio The Country Club en Brookline, Massachusetts.

Brady nació el 3 de agosto de 1977 en San Mateo, California, y es sinónimo de triunfo con su fulgurante trayectoria con los Patriotas de Nueva Inglaterra, con los cuales ganó seis anillos en el futbol americano.

Este duelo tiene su origen en aquel match-play que protagonizaron Woods y Mickelson, el 24 de noviembre de 2018 en Las Vegas, donde se enfrentaron por nueve millones de dólares y Phil se impuso en desempate en el hoyo 22.