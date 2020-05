Actores mexicanos de teatro musical ofrecen concierto Desde el Encierro

Participaron Diana Bracho, Michelle Rodríguez, Susana Zabaleta, Melissa Barrera, entre otros.

Notimex

México.- Desde el Encierro es un colectivo artístico que reúne a varias figuras de la escena teatral en México, esta noche parte de sus integrantes brindaron un concierto en el que interpretaron desde sus casas algunos de los números más emblemáticos del teatro musical de Broadway así como de otras puestas de renombre.

Durante dicha transmisión todos coincidieron en lo mucho que extrañan su disciplina escénica y al mismo tiempo invitaron a la audiencia a resistir la actual pausa en las actividades cotidianas.

Algunos de los números musicales que se interpretaron fueron Still hurting, de la obra The last five years, a cargo de Melissa Barrera; Fede Di Lorenzo cantó Say it to me now de Once; Paloma Cordero interpretó Unusual Way, del musical Nine; María Penella ofreció Solo para mí, de Los Miserables y Mariano Palacios Nature boy, de Moulin Rouge.

“Estoy muy agradecida con cada uno de ustedes, que a pesar de la distancia siguen apoyando nuestro trabajo y creyendo en nosotros, también con sus mensajitos de aliento.

“No nos queda más que compartir esto que amamos con todos ustedes y que nos abracemos a través de la música y vamos a estar bien”, expresó la actriz Michelle Rodríguez quien interpretó el número La que brilla más, de la puesta Funny Girl que protagonizó Barbra Streisand en 1962.

Asimismo durante la presentación virtual en YouTube que duró poco más de dos horas, otros histriones como Arturo Ríos, Ludwika Paleta, Gabriela de la Garza, Arcelia Ramírez y Concepción Márquez ofrecieron lecturas en voz alta de algunos fragmentos literarios escritos por autores reconocidos.

Figuras estelares de la escena en nuestro país cerraron la transmisión, una de ellas fue Diana Bracho quien cantó al ritmo del piano Send in the clowns, de la obra A Little Night Music; María Chacón desde un camerino entonó Maybe this time, de la obra Cabaret.

La primera actriz Margarita Sanz brindó Children will listen, del musical Into the Woods; Mauricio Martínez participó con Being Alive de Company; Susana Zabaleta dio voz al tema With one look, de Sunset Boulevard y finalmente Bianca Marroquín, apareció en pantalla con algunos cortes de la obra musical The World Goes Around.

“Yo quiero seguir soñando con un mundo donde el teatro sea posible, donde el arte de la presencia viva del espectáculo, espectador y actor sean posibles”, dijo Marina de Tavira después de citar un texto de la puesta Masterclass, original del dramaturgo Terrence McNally, quien falleció recientemente por complicaciones por COVID-19, a los 82 años.