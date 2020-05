Future llega a los primeros lugares de reproducción en Estados Unidos

Drake, Harry Styles y Bad Bunny también consiguen posicionarse entre el público

Notimex

México.- El rapero estadounidense Future llegó al primer lugar de las listas de reproducción en Estados Unidos, con su nuevo material discográfico High Off Life, el cual estrenó el 15 de mayo y cuenta con colaboraciones al lado del cantante y productor musical canadiense Drake, DaBaby, Travis Scott y Lil Uzi Vert, entre otros.

De acuerdo con la lista de los 200 álbumes más escuchados, del 15 al 21 de mayo, compartida por el sitio Rolling Stone, Future consiguió el primer lugar tras vender 129 mil unidades de álbum y colocar Solitaires y Trillionaire, como los temas más populares de su producción, además de Life Is Good, canción que estrenó a inicios de año al lado Drake, quien encabezó la lista del 8 al 14 de mayo.

Life Is Good, también tiene una versión remix en la que participan los cantantes DaBaby y Lil Baby, este último se encuentra en el puesto número tres de la lista, con su disco titulado My Turn, sólo después del rapero y compositor Polo G, quien estrenó su producción discográfica The Goat, y vendió más de 85 mil unidades de álbum.

En las primeras 10 posiciones de los 200 álbumes con mejor recibimiento, también se encuentran After Hours, del canadiense The Weeknd, y Fine Lines, del ex One Direction, Harry Styles, quien el 18 de mayo estrenó el video oficial del tema Watermelon Sugar, el cual suma más 22 millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

Aunque en el periodo que comprendió del 8 al 14 de mayo, el cantante puertorriqueño Bad Bunny colocó YHGLQMDLG y Las que no iban a salir, en los lugares nuevo y ocho, respectivamente, del 15 al 21 de mayo, la segunda producción se posicionó en el lugar número 18, toda vez que la primera, que contienen temas como Yo perreo sola y Safaera, quedó en la posición número 10.

Otras producciones en los primeros lugares de reproducción en Estados Unidos son Dark Lane Demo Tapes, de Drake, Blame it on Baby, de DaBaby, y Hollywood’s Bleeding, de Post Malone, además de Reunions, del cantante estadounidense Jason Isbell, una producción cuyas ventas están destinadas a ayudar a las pequeñas empresas en medio de la crisis por la pandemia de COVID-19.