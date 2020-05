Manny Pacquiao asegura que Mayweather le tiene envidia

Notimex

Manila.- El boxeador filipino Manny Pacquiao considera que el estadunidense Floyd Mayweather le tiene envidia, ya que a pesar de ser senador en su país, aún se mantiene activo y con un título mundial.

“Sólo tiene envidia porque ya se retiró. Yo todavía estoy activo y tengo un título mundial”; además de confirmar que no piensa aún en el retiro y sigue entrenando para mantenerse en forma. “¿Jubilarme? No, eso no está en mis planes, físicamente estoy bien, sigo entrenando”.

Asimismo, el multicampeón dejó claro que, aunque sigue con la idea de mantenerse activo en el boxeo, actualmente su prioridad es ayudar a su país en la batalla que libran contra el COVID-19. Como en muchas otras partes del mundo.

“No estoy pensando en eso todavía. Estoy preocupado ante todo por nuestros compatriotas y sobre cómo resolver los problemas de esta pandemia”, sentenció para un diario lo