Despiden al piloto Daniel Abt por utilizar suplente en carrera virtual

Notimex

Berlín.- El piloto de Audi en la Fórmula E, Daniel Abt, fue despedido por hacer trampa y permitir que un “gamer” profesional compitiera bajo su nombre en una carrera oficial de los ePrix virtuales.

Durante la carrera virtual en Berlín, Abt dejó que el piloto profesional de simracing, Lorenz Hoerzing, tomara su lugar y quedara en el tercer lugar. Sin embargo, a la hora de entrevistas, se comprobó que el alemán no estaba en su lugar, pues no quiso hablar después de lograr el podio.

Luego de ser suspendido de forma definitiva de los ePrix y una multa de 10 mil euros por parte de la Fórmula E, la firma automotriz decidió dar por terminada su relación laboral con el piloto de 27 años, ya que esas actitudes van en contra de la filosofía de la compañía.

“Él se disculpó directamente al día siguiente y aceptó la descalificación. La integridad, transparencia y el cumplimiento constante de las normas son las principales prioridades para Audi y se aplica a todas las actividades en las que la marca participa sin excepción”, explicó la compañía.

“Por esta razón, Audi Sport ha decidido suspender a Daniel Abt con efecto inmediato”, sentenció la escudería en un comunicado.

Tras este hecho, Abt ofreció disculpas y aseguró que su intención no fue hacer trampa, sino permitir a Hoerzing competir contra los pilotos de Fórmula E y medir su potencial para las carreras virtuales.

“Este delito virtual mío tiene consecuencias reales para mí, porque hoy me informaron en una conversación con Audi que nuestros caminos se han separado de ahora en adelante. Ya no correremos juntos en la Fórmula E y la cooperación terminó. Es un dolor que nunca he sentido de esta manera en mi vida”, informó Abt.

Ante el impedimento de celebrar carreras presenciales por la pandemia de COVID-19, la categoría eléctrica implementó las carreras virtuales, en las que todos los pilotos deben participar, ya que se trata de una serie de carreras benéficas en favor de la Unicef.