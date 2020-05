Por COVID-19, queda cancelada la “Manning Passing Academy”

Notimex

Thibodaux, EU.- A causa de la pandemia de COVID-19, la “Manning Passing Academy” que se iba a desarrollar a finales del mes de junio, fue cancelada por carecer de las garantías necesarias para cuidar de la integridad física de los participantes.

A través de correos electrónicos, la academia, fundada por el ex mariscal de campo Archie Manning, notificó a los poco más de mil campistas que el centro de prácticas quedará cancelado por la contingencia de salud que se vive en gran parte de Estados Unidos.

“Con los dormitorios y cafeterías y todo, simplemente no podemos desinfectar con tantos niños. Entonces es lo mejor. Y el virus no afecta tanto a los jóvenes, pero todavía tengo otras 200 personas en cuanto a personal y entrenadores, así que simplemente no iba a funcionar”, declaró Archie para el sitio Nolan.

Esta clínica de futbol americano se inauguró en 1996, con el objetivo de enseñarle a los más pequeños las bases para desarrollarse en la posición de mariscal de campo y en los recientes años ha podido contar con la experiencia de los hijos de Manning, Peyton y Eli, ambos ganadores de dos anillos de Súper Tazón.

Con motivo del 25 aniversario, el patriarca de los Manning, quien actualmente colabora en la organización y en las pláticas que brinda la academia, aseguró que para el próximo año prepararán un gran evento que contará con sorpresas para los asistentes.

Manning padre se destacó por jugar como quarterback con Santos de Nueva Orleans de 1971 a 1982, y finalizó su carrera con Petroleros de Houston y Vikingos de Minnesota.