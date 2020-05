Zidane y Cristiano son mis dos grandes ídolos: Kylian Mbappé

Notimex

Londres.- El delantero francés Kylian Mbappé admitió este martes que su compatriota Zinedine Zidane y el portugués Cristiano Ronaldo son sus dos grandes ídolos y buscará emular sus pasos para dejar huella en la historia del futbol.

“Mi primer ídolo fue Zidane, por todo lo que logró con la selección. Luego fue Cristiano, que ha ganado mucho y sigue siendo un ganador después de tanto éxito. Ambos han dejado su huella en la historia del futbol y yo quiero dejar mi propio capítulo en los libros”, dijo en entrevista con un diario londinense.

El actual jugador de París Saint-Germain aseguró que uno de sus grandes objetivos es ser parte del plantel que gane la primera UEFA Champions League en la historia del conjunto parisino, que ha dominado a placer en su competencia doméstica, pero no ha trascendido a nivel continental.

“También me gustaría ganar el Balón de Oro, pero no es algo que me quite el sueño. No creo que tenga que ganarlo la próxima temporada o la siguiente. No hay límite de tiempo, porque siempre pondré al PSG y a la selección como prioridad. Si los honores vienen por mis actuaciones, será una ventaja”, agregó.

Luego de que la Bundesliga fuera reanudada en tiempos de COVID-19, y La Liga española esté próxima a hacer lo propio, el campeón del mundo en Rusia 2018 reconoció que la ausencia de aficionados en los estadios “es extraño”, aunque lo primordial siempre será salvaguardar la salud de los involucrados en el mundo del futbol.

“La afición es una parte importante del deporte y jugar sin ellos será extraño. Sin embargo, la seguridad de todos debe ser la prioridad. Lo importante es que estemos a salvo y que mantengamos a nuestras familias y seres queridos a salvo. Volverán a los estadios de futbol cuando sea seguro”, finalizó.