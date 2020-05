Cineasta Ignacio Ortiz, deprimido y en apuros económicos ante COVID-19

Su amigo Octavio Maya Rocha está preocupado por la salud de su colega

Notimex

México.- El director y guionista mexicano Ignacio Ortiz, vive una difícil etapa durante su confinamiento a causa del COVID-19, pues además de deprimirse anímicamente, está pasando por una complicada situación económica.

En videoconferencia en la que participó Notimex, el director Octavio Maya Rocha habló de la salud de Ortiz, quien debutó en el séptimo arte con el filme La mujer de Benjamín (1991), dirigida por Carlos Carrera.

“Recientemente tuve comunicación con Ignacio Ortiz, un grandísimo director. La está pasando muy mal en este confinamiento, lo tiene deprimido y en una situación económica muy precaria”, afirmó preocupado.

Ortiz, ganador de cuatro premios Ariel por filmes como Cuento de hadas para dormir cocodrilos (2002), y Mezcal (2006), tiene 62 años y es diabético, lo que lo convierte en población de alto riesgo ante la pandemia mundial.

“Cuando me comuniqué con él me comentaba que se le acababa de terminar la insulina, se le había roto incluso el último frasco. Me pareció sumamente dramático, me hizo obviamente sentir muy desesperado de la situación porque creo que hay muchas personas que no deberían de estar padeciendo este tipo de cosas”, indicó Maya Rocha.