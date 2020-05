Danna García comparte reencuentro con su hijo tras superar COVID-19

Se dijo feliz porque la prueba del COVID-19 salió negativa

México.- La actriz colombiana Danna García compartió su felicidad de haber superado el COVID-19 y ya estar nuevamente con su familia, luego de las tres veces que recayó con el virus.

“Necesitaba grabar este videíto porque siento que se los debo. Hoy regreso con mi hijo después de muchísimo tiempo. Estoy súper emocionada, un poquito nerviosa porque hace tanto que no nos vemos y no sé cómo va a reaccionar, pero se me hacía importante hacerlos parte de este momento”, se dirigió a sus fans en su cuenta de Facebook.

Dijo que gracias al cariño de sus seguidores pudo salir adelante en este trance, donde tres veces sucumbió ante el coronavirus: “Gracias a todos los que me han apoyado y acompañado en todo momento en esto meses de aislamiento, quiero decirles que los quiero mucho y que han sido mi mejor compañía”, expresó mientras trataba de reprimir las lágrimas.

En el video también se ve el momento justo en que la actriz se reencuentra con su pequeño Dante, su hijo de casi de tres años de edad. Ambos rieron y se abrazaron muy efusivamente, la emoción de la colombiana era evidente, después de varios meses alejada del pequeño.