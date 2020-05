Ex boxeador Javier Castillejo sigue en dura pelea contra COVID-19

Notimex

México.- Considerado uno de los boxeadores más importantes en la historia de España, Javier Castillejo tiene una importante pelea en la actualidad y es contra el COVID-19, consciente de la peligrosidad del virus y dispuesto a ayudar a los más necesitados.

Desde que la pandemia llegó a su país, particularmente a Madrid, Castillejo se inscribió como voluntario y es uno de los encargados de llevar alimentos a los más vulnerables, particularmente gente de la tercera edad.

“Estoy ayudando a llevar alimentos a personas que no pueden salir de casa por su estado físico o porque tienen edad avanzada y no es aconsejable salir; este virus ataca a los más débiles y hay que cuidar de abuelitos y personas mayores”, declaró.

En los “WBC Talks” del Consejo Mundial de Boxeo, este viernes en el round 48, el ex campeón mundial de peso superwelter destacó que la situación en su país aún es complicada, por lo cual no deben bajar la guardia.

“En algunas comunidades está la fase dos y otras como la comunidad de Madrid aún en la fase uno, poco a poco vamos avanzando, pero sin descuidar la guardia, en cualquier descuido puede haber una remontada”, comentó.

Respecto del tema boxístico, recordó su debut el 22 de julio de 1988 en una esquina de un campo de futbol, en El Moscardón, luego de que un amigo dominicano lo impulsara a practicar pugilismo.

Además de su coronación en las 154 libras, uno de los momentos más recordados en su carrera es cuando le dio la oportunidad titular a Oscar de la Hoya en el MGM de Las Vegas, donde el estadounidense se coronó.

“Te sientes grande, estás en la cuna del boxeo, en el MGM y con Óscar, te sientes grandísimo, respetado, es un sueño, el más grande que he podido realizar a nivel personal. No es lo mismo ir a Estados Unidos de aspirante que ir como campeón del CMB y contra De la Hoya”.

Dijo, sin poner excusas, que a ese pleito llegó tras cometer algunos errores y problemas con sparrings, “el peso, la pasé mal para darlo, y luego de un campamento de casi tres meses, no sé qué hubiera pasado si hubiera estado al 100”.

Ya en el ring, dijo que fue complicado por la velocidad de puños de De la Hoya y que en el tercer o cuarto rounds ya veía difícil la pelea, “me faltó gasolina en ese combate, hice 12 rounds, no me mató ni me pasó por encima”.

Finalmente, el seguidor del Atlético de Madrid y admirador de Bruce Lee, comentó que le hubiera gustado enfrentar al mexicano Julio César Chávez, al que desconoce si le hubiera ganado en una pelea muy igualada entre dos guerreros.