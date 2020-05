Mon Laferte y Beto Cuevas participarán en un inusual cuento de hadas

Son las voces en Zapatos rojos y los siete enanos

Notimex

México.- Los cantantes chilenos Mon Laferte y Beto Cuevas prestarán sus voces a el príncipe y la princesa, personajes de la cinta animada Zapatos rojos y los siete enanos, historia que tiene como fin crear consciencia acerca del verdadero valor y significado de la belleza.

“Viviendo en un mundo donde la imagen y todo es tan instantáneo, me parece que el mensaje que deja es un mensaje de esencia, que lo que importa es lo que somos por dentro y no la apariencia”, expresó Cuevas a través de un video dirigido a los medios de comunicación. “Esta no es una típica historia de cuentos de hadas, superará todas tus expectativas”, intervino Laferte.

La cinta es original del surcoreano Sung-ho Hong y llama la atención que en el equipo directivo se encuentra el animador Sang-Jin Kim, que es uno de los creadores de los personajes de las películas animadas Frozen y Grandes Héroes.

La historia gira en torno a la maldición de una bruja hacia siete arrogantes príncipes a los que convierte en seres desagradables, mientras que Blancanieves, quien no es tan agraciada, se encuentra unos zapatos rojos mágicos, que al ponérselos, la convierten en una mujer bella, acorde con los estereotipos estéticos. También se describe cómo cambia la forma en que los demás la tratan y lo que pasa entre estos personajes es inesperado.

Originalmente el estreno estaba programado para el 26 de julio, sin embargo todo dependerá de la fecha en las que las salas de cine sean reabiertas, todo con base en restricciones sanitarias y con base en ello situación que exista en el momento respecto a la pandemia por COVID-19.