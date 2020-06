Alejandra Ávalos aprovecha confinamiento para compartir su música

Anunció nuevo concierto digital, luego de reunir millones de reproducciones en su último recital

Notimex

México.- La cantautora mexicana Alejandra Ávalos ofrecerá un concierto digital junto al intérprete Rodrigo de la Cadena, luego del alcance en reproducciones que obtuvo una transmisión que hizo hace unos días, con el objetivo de honrar a las madres y personal médico que lidia con la pandemia del coronavirus.

La también actriz ofreció aquel concierto en línea en el marco del Día de las Madre, mismo del que se expresó orgullosa en una entrevista con Notimex, por el número de espectadores que obtuvo: “A veces no tengo la fortuna de contar con la gente que me apoye, pero di un concierto en vivo desde mi casa, que me pidieron mis amigos del IMSS, por supuesto es altruista todo, era un concierto para las mamás, sobre todo para las que están compartiendo el COVID en todos los hospitales”, contó.

“Se lanzó en las plataformas y logró casi seis millones de reproducciones; casi todos los comentarios eran ‘muchísimas gracias, estamos muy agradecidos contigo’ y los elogios normales que hace mucho no recibía ‘cantas muy lindo, Alejandra’, vaya, muchos comentarios y estoy orgullosa por eso, el alcance rebasó cinco veces más lo esperado”, añadió.

Con la transmisión, la intérprete de Amor fascíname pretendía ofrecer un mensaje positivo, con relación al trabajo del personal médico que día con día lucha contra la pandemia: “Es un indicativo enorme de que la gente está pendiente, no sólo de mi como artista, también de lo que está pasando en la salud a nivel masivo y eso es bien importante, hay que reconocer a los médicos, enfermeros, todos los auxiliares y la gente que está en el hospital sin ir a sus casas”, señaló.

Además, la cantante anunció a Notimex, que participará en un concierto digital más, esta vez “junto al piano y voz de mi amigo Rodrigo de la Cadena”, según reveló la artista de 51 años sobre el espectáculo en línea, que se llevará a cabo el 6 de junio a través de una liga de acceso que proporcionarán.