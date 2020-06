Karolina Pliskova critica “posturas débiles” de los tenistas

Notimex

Londres.- La checa Karolina Pliskova aseguró que algunos tenistas sostienen posturas débiles al quejarse sobre la posibilidad de que exista igualdad salarial entre géneros en el deporte blanco.

Aunque la número tres en el ranking de la Asociación Femenil de Tenis (WTA, por sus siglas en inglés) reprobó estas actitudes, aceptó que tener sueldos similares o iguales a los de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) todavía es algo que luce lejano.

“No creo que sea posible y no porque yo no quiera, pero no me gusta cuando escucho a jugadores del circuito masculino quejarse por la idea de que cobremos lo mismo que ellos. Creo que es una postura muy débil”, recalcó ante medios ingleses.

Pliskova explicó que, desde su punto de vista, no hay necesidad de comparar a hombres y mujeres, pero exigió las mismas oportunidades de jugar en cancha central o de salir en televisión, especialmente si se concreta la fusión de la WTA con la ATP.

La ganadora de 16 títulos de la WTA consideró que el cambio entre organismos también podría beneficiar a los hombres porque los objetivos generales tendrían que apuntar a beneficiar a todos los jugadores.

“Es clave encontrar un punto de equilibrio. Podría tomar un par de años que se ponga en marcha y será algo diferente, pero no creo que las cosas cambien radicalmente. Será un buen paso”, sentenció.