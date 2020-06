“Vendo dulces para comprarme mis libretas y ayudar a mi familia”

Jimena, la niña que apoya a la economía de su hogar

Por Gloria Cervantes

Noticias

Con una gran sonrisa, Jimena Berenice Arredondo -de apenas 10 años de edad, y que que cursa el cuarto grado de primaria- abona a la economía de su hogar, ya que hace unos meses debido a la contingencia de COVID 19, a su papá, que es hipertenso, lo descansaron en su trabajo, lo que trajo serios problemas económicos.

Pero para Jimena no hay pretextos para salir adelante, ayudar con el gasto de la casa y estudiar, independientemente de su edad, es una realidad, pues se armó de valor y empezó a vender dulces en la colonia Geoplazas, entre sus vecinos, mismos que ya la esperan todas las tardes para comprarle sus bolsitas de gomitas, cacahuates, chiclosos y tamarindos.

Con mucho orgullo Jimena dice que el dinero que gana de sus ventas, son para comprarse material que necesita en la escuela, comida para su casa e incluso para alguno que otro antojo.

“El primer día que vendí estaba muy nerviosa, pero luego ya no, con lo que gano saco para comprar mis libros, libretas, lápices, y también de ese dinero lo uso para ayudar a mi familia, porque ahorita descansaron a mi papa que es hipertenso, así que lo que necesito hacer es ponerme a vender, y a veces me compro cosas que se me antojan”.

Aunque Jimena sea pequeña de edad, es grande en madurez, ya que el trabajo de salir todos los días casa por casa vendiendo dulces, le ha hecho saber el gran valor del dinero, y cuánto cuesta ganarse las cosas, por lo que manda un mensaje a todos los niños:

“Cuiden mucho sus cosas cuando entren a clases, no arranquen sus hojas, no desperdicien sus plumones, porque el dinero no lo regalan”.

Lejos de ver como un sacrificio el trabajar desde muy pequeña, Jimena lo toma como una gran oportunidad para ser una persona responsable y proveedora, que no hay mejor recompensa para ella que poder ayudar a su familia.