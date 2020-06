Paul Dano revela que el nuevo guion de “Batman” es poderoso

Notimex

México.- El actor estadounidense, Paul Dano calificó como “poderoso” el guion de la nueva película de Batman que protagonizará Robert Pattinson y con la dirección de Matt Reeves, ya que él dará vida al villano “The Riddler”; mientras tanto, las grabaciones de la próxima entrega siguen detenidas por la pandemia del COVID-19.

De acuerdo con NME, en una entrevista que Dano dio al portal The Playlist dijo: “Realmente me sorprendió el guion de Reeves, que creo que es potencialmente poderoso. Con suerte, ¿podremos volver pronto? No estoy seguro”.

Además, contó cómo vivió el detenimiento del rodaje ante el brote de coronavirus: “Estaba filmando. Volé a casa para visitar a mi bebé y luego no pude volar de regreso al set, debido a coronavirus, lo cual es algo realmente extraño. Pero me siento muy bien al respecto. Creo que Matt Reeves hará un gran trabajo”.

No obstante, el protagonista de Ruby Sparks se limitó al hablar sobre su personaje, sólo adelantó que habrá algo divertido: “Ni siquiera puedo legalmente decir nada al respecto”, comenta. “Hay algo divertido allí en mi personaje. Es el tipo de película que estamos desesperados por compartir en la pantalla grande. Entonces, espero que todos resolvamos esta situación del coronavirus y nos emocionemos al ver Batman. Valdrá la pena. Va a ser realmente genial”.

Lo dicho por Paul Dano se une a las recientes declaraciones que el otro actor, Colin Farrell, dio sobre su personaje “The Penguin”, del cual aclaró no tendrá muchas apariciones: “hay algunas escenas sabrosas que tengo, no puedo esperar a volver”.

Las grabaciones deL “Caballero de la Noche” siguen detenidas; sin embargo, se espera el estreno de la cinta para el 25 de junio de 2021. Otros nombres que figuran en el elenco de esta nueva versión son Zöe Kravitz, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, Jeffrey Wright, John Turturro, Charlie Carver, Max Carver y Con O’Neill.