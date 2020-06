Boxeador “Latino” Acosta vivió pesadilla, ahora sueña con título mundial

Notimex

México.- Ya recuperado del susto que sufrió hace unos días, el boxeador mexicano Bryan Acosta se alista para volver a la acción, ilusionado con proclamarse campeón mundial en uno o dos años.

El pasado 22 de mayo el “Latino” Acosta denunció que fue víctima de un asalto en su casa, en donde fue herido con un picahielos y prácticamente lo despojaron de todo, incluido el cinturón Fecarbox de peso pluma que había conquistado el 7 de marzo.

“Es un compromiso, una motivación para mí ser campeón Fecarbox, pero quiero ser campeón absoluto del CMB, voy a defender mi título, eso representa orgullo para mí, se me pone la piel chinita, no es lo mismo una pelea de título que ganar cualquier pelea”, señaló.

Acosta, quien tiene récord profesional de 13-0, cuatro por la vía del nocaut, destacó su hambre por ser campeón mundial absoluto, oportunidad que confía llegará en los próximos dos años.

“Pienso que en 2021 o 2022, soy joven, no tengo apuros, pero no quiero que se me vaya el tiempo, tengo hambre de ser campeón, una pelea te lleva a otra, no sabría bien decir el tiempo, pero creo que el otro año primero Dios llegará esa pelea”, añadió.

En espera de que pueda regresar a la actividad en medio de la pandemia por el COVID-19, Acosta entrena con todas las medidas de higiene y a puerta cerrada, con la posibilidad de que pueda pelear el 3 o 18 de julio y defienda su título.

Del susto que vivió el día del percance cuando lo despojaron de sus cosas, recordó que lo único que quería defender era su título de campeón y no le importó arriesgarse, aunque al ver la actitud de los tres hombres y verse lastimado ya no opuso resistencia.

“En ese cinturón está reflejado mi esfuerzo y horas de trabajo, era lo que me importaba a mí, por eso hice el video donde pedía mi cinto, se logró y de hecho ya aprehendieron a los tres individuos que están en la cárcel”, comentó.

Tras quedarse prácticamente sin nada, pues los ladrones hasta el shampoo se llevaron, el “Latino” Acosta recibió apoyo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de pugilistas como Juan Francisco “Gallo” Estrada, Miguel “Alacrán” Berchelt y Oscar Valdez, entre otros.

Eso lo motiva a seguir en busca de su objetivo, consciente de que el cetro Fecarbox es un paso más para lograrlo, “es mi sueño y es lo que sigo buscando, ese título es un paso más a mi meta, así lo veía y voy por ese título absoluto”.