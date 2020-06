Estudiar y trabajar en tiempos del COVID-19, una misión imposible

Por Gloria Cervantes

Noticias

Diana Elizabeth Martínez, joven de 22 años, quien se encuentra cursando su último año de carrera universitaria, tiene aproximadamente dos meses desempleada. Con sus ahorros lleva los gastos de su casa y escuela, dice que no ha sido un reto fácil, pues el dinero se va terminando poco a poco.

“Desde que inicié la carrera estudio y trabajo, he trabajado en call center, pizzerías, en todo lo que te puedas imaginar, también muy joven me independicé, yo llevo prácticamente todos mis gastos, pero me quedé sin empleo, lo bueno es que soy administrada con el dinero y siempre ahorré, pero el dinero de poquito a poquito se termina”.

Diana Elizabeth dice que antes de la pandemia era difícil encontrar un lugar donde le permitieran estudiar y trabajar, ahora con la pandemia, dice que es casi una misión imposible.

“Para nosotros los estudiantes tenemos muchos retos, el de querer salir adelante, superarnos, pero no siempre contamos con el apoyo. A nosotros se nos dificulta conseguir un trabajo donde nos dejen estudiar y no nos paguen tan mal, ahora con la pandemia es casi una misión imposible, ya que cafeterías donde podías ser mesera y combinar los estudios no están contratando, te digo que llevo casi dos meses sin empleo”.

Pese a la situación actual de Diana, sigue consiente que este mal momento va a pasar, e incluso está pensando en vender mangonadas en su fraccionamiento, no planea pedirle ayuda económicamente a sus padres, ya que dice, no es su responsabilidad.

“Quiero vender con mi novio mangonadas o raspados, para ir juntando poquito dinero en lo que consigo un trabajo, creo que, de lo malo, siempre se puede sacar algo bueno. Yo quise ser independiente y ahora es el momento de demostrarme que puedo, por eso no les digo a mis padres que me den dinero”, finalizó.