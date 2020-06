Justicia por Giovanni

La muerte de Giovanni López en Jalisco, ha causo revuelo en la sociedad mexicana, quienes piden justicia a las autoridades

Sociedad mexicana exige justicia para Giovanni

Por Daniela Montes de Oca

Noticias

La muerte de Giovanni López ha indignado a la sociedad mexicana, quien no ha dejado de exigir justicia por el motivo de la detención y el abuso físico llevado a cabo por las autoridades de Jalisco en contra del joven, quien murió según la autopsia por lesiones de una naturaleza extrema, la fiscalía de dicha demarcación apuntó que el motivo de la llamada de atención sí pudo haber sido el no traer tapabocas, sin embargo que la detención fue por la actitud violenta que presentó Giovanni.

Giovanni López fue detenido en las calles de Ixtlahuacán Jalisco presuntamente por no traer cubrebocas, según familiares y después de un video de su detención que circuló por redes sociales, se pudo observar que los elementos policiacos hicieron uso de la fuerza para abordarlo, a un mes de su muerte la Fiscalía recientemente emitió un comunicado explicando la situación.

Gerardo Octavio Solís fiscal de Jalisco y Macedonio Tamez Guajardo el titular de la Coordinación de Seguridad comentaron en conferencia, según Animal Político: “tal y como se desprende de dos informes de la propia policía, no se desprende que el uso de tapabocas haya sido el acto de molestia por el cual se haya abordado a este joven”; no obstante el comunicado oficial de la fiscalía apunta “De acuerdo a los datos que se encuentran dentro de la carpeta de investigación los elementos de la policía municipal que realizaron la detención de Giovanny no consta en sus informes que el motivo de la detención esté relacionada con el uso de cubrebocas, como se ha dicho en redes sociales”.

Asimismo, este comunicado da a conocer que la fiscalía está investigando a policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, ya que podrían estar involucrados en otros actos de abuso de autoridad.

Antes de finalizar, agregaron que de tener datos acerca de las denuncias sobre que el alcalde de Ixtlahuacán, Eduardo Cervantes Aguilar, ofreció 200 mil pesos a los familiares de Giovanni para no difundir el video, actuarán en consecuencia.

La sociedad mexicana se ha unido para pedir por la justicia del albañil de 30 años, circulando en redes sociales carteles en apoyo, compartiendo comentarios y comparándolo con la situación de George Floyd en Minneapolis, asimismo artistas mexicanos han mostrado su molestia ante la situación, Guillermo del Toro, Molotov, Zuria Vega, José Ron, Paulina Goto, entre otros, han publicado imágenes en apoyo y publicado opiniones exigiendo a las autoridad claridad en el tema.

Hoy a las cinco de la tarde, los jaliscienses se manifestarán por las calles de la ciudad, el punto de reunión es el parque rojo y el uso de cubrebocas es obligatorio.