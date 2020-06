“Sin control de personas, en el Seguro Social “

Gloria Cervantes

Noticias

Familiares se amontonan para pedir información

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Zaragoza, se observa cómo no hay un control para evitar la multitud y el contacto físico.

Pues alrededor de la una de la tarde, familiares de personas internadas por diferentes causas, son informados sobre el estado actual del paciente. Pero dicha información se lleva sin ningún control, fila, ni distanciamiento, aunque si porten sus cubre bocas.

La señora Josefina, quien tiene internada a su mamá en el Seguro Social, dice que le parece incongruente lo que dicen y hacen, ya que no toman las medias de seguridad que tanto se han anunciado.

“Es una tontería, tanto que están diciendo que la distancia y que el cubre bocas, y mire nomas como estamos, todos amontonados, porque no escuchamos que dicen, y ellos tampoco ordenan la situación, que incongruentes son con lo que dicen y hacen, uno tiene necesidad de ir al baño y no nos dejan pasar, que porque el contagio, que no es mas peligroso que estemos así uno sobre el otro, no crea que solo es a esta ahora, es siempre que recibimos información “

Por otro lado, también personas hacen referencia que mantener el orden y cumplir con los protocolos de seguridad es trabajo de dos, tanto del seguro como de los familiares.

“Está mal que estemos así, pero es un trabajo en equipo, nosotros deberíamos cumplir con nuestros cubre bocas y gel antibacterial, pero también personal del IMSS debería poner orden, recuerden que estamos preocupados por saber que pasa con nuestros familiares nos desesperamos y nos amontonamos “. Comentó Pedro Briones.