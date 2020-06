Anonymous cerca del caso Ayotzinapa

Anonymous reaparece ante el caso de George Floyd

Por Daniela Montes de Oca

Noticias

Anonymous es un grupo de hackers que está en contra de los actos autoritarios por parte de los gobiernos así como de la libertad de información en la internet, son responsables de diversos ataques cibernéticos alrededor del mundo y, al ser un grupo sin jerarquías o líderes se hace casi imposible la tarea de que sean capturados. Mexicanos le han pedido que filtre los datos del caso Ayotzinapa, situación que presuntamente ya están trabajando.

En cuentas oficiales, este movimiento expresa que sus valores son los derechos humanos, la autonomía y auto gobierno, la resistencia ante la tiranía, una sociedad más humana y las acciones no las palabras; su lema es “somos anonymous, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos”.

Anonymous comienza sus ataques cibernéticos en 2008, en una protesta contra la iglesia de la cienciología, realizando hackeos en las redes web de los religiosos; asimismo fueron una pieza clave en la “Primavera Árabe” bajo el gobierno de Hosni Mubarak, al viralizar información sobre las fuerzas del régimen y cómo enfrentarlas.

Al igual, este movimiento filtró millones de correos electrónicos relacionados con Wikileaks, y se le asocia con la salida de otros documentos de empresas y acciones de Estados Unidos, en Afganistán e Irak. En otra ocasión después de que Aaron Barr de HBGary Federal que es una agencia de seguridad, amenazara con revelar información de Anonymous, estos atacaron el sitio web de la firma, tomaron el control de su correo electrónico, revelaron algunos datos sobre la compañía y sobre la dirección y el número de seguridad social de Aaron Barr.

También en 2011 llegaron a Colombia, cuando hackearon las cuentas del ex presidente Álvaro Urive Vélez y el presidente de ese momento Juan Manuel Santos. En 2012 filtraron 1.700GB de datos del Departamento de justicia de Estados Unidos, en 2014 publicó 13 mil contraseñas web de Amazon y Wal-Mart, ha soltado cuentas y nombres relacionados con el ku klux klan; se le relaciona con intervenciones en otros países como Perú, Inglaterra, Canadá y México.

En México colaboró con el caso de cinco jóvenes que abusaron sexualmente de una menor de edad, el caso “Porky” tomó más relevancia cuando Anonymous envió un video exigiendo que se hiciera justicia y amenazando que de no ser así, dicha justicia sería por mano propia al revelar datos privados, los jóvenes violadores amenazaron al movimiento lo cual desembocó en otro video en el que se revela información de cada perteneciente de los abusadores sexuales.

Después de entre tres y cuatro años de que Anonymous no realizara ataques cibernéticos, después del asesinato de Gorge Floyd este grupo lanzó un video amenazando al sistema estadounidense “Las personas han tenido suficiente de esta corrupción y violencia de una organización que promete mantenerlos a salvo (…) desafortunadamente no confiamos en tu corrupta organización para que haga justicia, así que expondremos al mundo tus diversos crímenes” expresan en el video.

Después de ello llevaron a cabo una intervención al sistema de radio policial en Minneapolis, hackearon los radio de la policía de Chicago y presuntamente hicieron sonar la canción “Fuck the police” durante toda la noche.

Asimismo, dieron a conocer diferentes documentos que vinculan a autoridades y celebridades con casos de pederastia y abuso sexual, entre ellos se destaca la familia real de Inglaterra, dando a conocer que la princesa Diana pudo haber sido asesinada por obtener datos de estos abusos.

Al igual, vincularon a Donald Trump con el caso de asesinato de Jeffrey Epson.

Ante esto, los mexicanos han pedido al movimiento que investigue y lance los datos de los desaparecidos de Ayotzinapa, cuestión que según una cuenta de Twitter que traduce al español las publicaciones de Anonymous, ya está en proceso: “México, posiblemente estamos cerca de saber qué fue lo que paso con los 43 normalistas de Ayotzinapa”.

Anonymous expresa ser un movimiento que incluye estudiantes, trabajadores, desempleados, personas del clero y, que son jóvenes y viejos de todas las razas. Este grupo que se caracteriza por la máscara basada en el personaje de V de la película de V de venganza, que a la vez se basa en la conspiración de la pólvora en 1605 que buscaba asesinar al rey Jacobo I de Inglaterra, es un movimiento que se encuentra en todo el mundo y busca terminar con la opresión del sistema, colaborando con la sociedad para que los datos ocultos se den a conocer.