Justicia por Giovanni

Manifestación desencadenó actos vandálicos en Jalisco

Por Daniela Montes de Oca

Fotos: Adrián Montiel

La muerte de Giovanni López ha indignado a la sociedad mexicana, quien no ha dejado de exigir justicia por el motivo de la detención y el abuso físico llevado a cabo por las autoridades de Jalisco en contra del joven, es por ello que el día de ayer se llevó a cabo una manifestación que desencadenó en una serie de actos violentos, como destrozos en la entrada de Palacio de Gobierno, pintas en calles y quema de patrullas y vehículos de la policía estatal.

Giovanni López fue detenido en las calles de Ixtlahuacán Jalisco presuntamente por no traer cubrebocas, según familiares y después de un video de su detención que circuló por redes sociales, se pudo observar que los elementos policiacos hicieron uso de la fuerza para abordarlo, a un mes de su muerte la Fiscalía recientemente emitió un comunicado explicando la situación.

Gerardo Octavio Solís fiscal de Jalisco y Macedonio Tamez Guajardo el titular de la Coordinación de Seguridad comentaron en conferencia, según Animal Político: “tal y como se desprende de dos informes de la propia policía, no se desprende que el uso de tapabocas haya sido el acto de molestia por el cual se haya abordado a este joven”; no obstante el comunicado oficial de la fiscalía apunta “De acuerdo a los datos que se encuentran dentro de la carpeta de investigación los elementos de la policía municipal que realizaron la detención de Giovanny no consta en sus informes que el motivo de la detención esté relacionada con el uso de cubrebocas, como se ha dicho en redes sociales”.

Ante esto, la sociedad exigió el esclarecimiento de los hechos a través de una manifestación. La marcha salió del parque rojo, la convocatoria daba hora de inicio a las 17 de la tarde, de ahí caminaron hacia el centro de Jalisco donde al llegar, varios jóvenes comenzaron a realizar pintas en la entrada principal.

También, pasaron por la calle Morelos donde se encontraban dos unidades de la Policía estatal, autoridades que fueron víctimas de los manifestantes, quienes además le prendieron fuego a una motocicleta de la guardia. Aunado a ello, también quemaron otras dos patrullas de la zona y una camioneta azul.

Fueron cientos de personas las que se reunieron en la manifestación: Justicia para Giovanni, bajo cánticos y pancartas los reportes indican que la marcha inicio de manera pacífica lo cual se fue perdiendo a lo largo de la caminata.

Ante la marcha, el coordinar de seguridad del estado Macedonio Tamez negó el uso de la fuerza para disipar la manifestación, aun así, gas lacrimógeno fue rociado desde adentró del Palacio de gobierno, después de que jóvenes llegaran a golpear y pintar la entrada, minutos después los lograron abrir la puerta para lanzarle rocas a los vigilantes, ante ello policías acudieron al sitio para crear un cerco de protección, según datos de Milenio.

Son al menos tres los detenidos los que la policía logró arrestar después de que se disipara la manifestación.

La fiscalía, en su comunicado previo a la marcha, dio a conocer que se está investigando a policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, ya que podrían estar involucrados en otros actos de abuso de autoridad; agregaron que de tener datos acerca de las denuncias sobre que el alcalde de Ixtlahuacán, Eduardo Cervantes Aguilar, ofreció 200 mil pesos a los familiares de Giovanni para no difundir el video, actuarán en consecuencia.

La sociedad mexicana se ha unido para pedir por la justicia del albañil de 30 años, circulando en redes sociales carteles en apoyo, compartiendo comentarios y comparándolo con la situación de George Floyd en Minneapolis, asimismo artistas mexicanos han mostrado su molestia ante la situación, Guillermo del Toro, Molotov, Gael García Bernal, José Ron, Paulina Goto, entre otros, han publicado imágenes en apoyo así como opiniones exigiendo a las autoridades claridad en el tema.