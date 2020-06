Critican hostigamiento a periodistas en Nicaragua por cubrir COVID-19

Washington.- Elementos policiacos del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua han reactivado el hostigamiento contra periodistas, especialmente en casos de comunicadores que cuestionan las cifras oficiales sobre la pandemia de coronavirus, advirtió hoy la CIDH.

Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se dijo hoy gravemente preocupado por el retorno de estas hostilidades, pues elementos de seguridad han perpetrado represión y acoso contra los profesionales de la comunicación.

Además, Lanza informó que su oficina da seguimiento a los casos de Aníbal Toruño, gerente y propietario de Radio Darío; Gerall Chávez, productor de Nicaragua Actual y exiliado del país centroamericano, y Lucía Pineda, periodista en 100% Noticias.

“El asedio a los estudios de Radio Darío, el despojo de mi camioneta por un retén policial deja en evidencia un régimen que usa la fuerza para abusar, intimidar, acosar, mentir sobre la conducta del conductor y amenaza con cárcel a mi abogada. Arrogantes, se olvidan que son finitos”, reprochó Toruño la noche del 6 de junio.

En tanto, Chávez aseguró que la casa de su familia, ubicada en el municipio de El Rosario, departamento de Carazo, fue asediada por uniformados a bordo de patrullas.

“Dejo evidencia de cualquier cosa que pase, no dejan pasar a nadie, la policía sandinista continúa fuera de mi casa, la calle se mantiene cerrada, no hay circulación de peatones y de vehículos. El asedio policial se extiende a los vecinos, la policía sancionada no les permite salir de sus casas”, reclamó