Historia de triunfos

La plaza de toro de Provincia Juriquilla, una de las más importantes del mundo, festejó su 33 aniversario

Por Víctor Terrón

NOTICIAS

Sin duda, la plaza de toros de Provincia Juriquilla es una de las más importantes y emblemáticas del mundo, pues a lo largo de 33 años de historia su ruedo ha visto triunfar a las máximas figuras de la fiesta brava nacional e internacional.

Matadores del calibre de José Tomás, Jorge Gutiérrez, Eulalio López ‘Zotoluco’, Julián López ‘El Juli’, Eloy Cavazos, Manolo Martínez, Sebastián Castella, David Silveti, Fernando Ochoa y Pablo Hermoso de Mendoza, entre muchos otros, han deleitado a miles de aficionados con su entrega y arte.

“No hay una figura en los últimos 33 años que no haya querido torear a Juriquilla, cosa que nos da mucho gusto. Nadie me puede decir que no pude traer a alguien y todos han venido porque les gusta venir. Ha sido una labor de muchos años y gracias a la amistad y cariño que tenemos con todos los toreros hemos podido dar carteles inolvidables”, apuntó el empresario, Juan Arturo ‘El Pollo’ Torres Landa.

El nacimiento del sueño llamado Provincia Juriquilla se dio el 6 de junio del 1987, con un cartel que reunió a Francisco ‘Curro’ Rivera y Miguel Espinoza ‘Armillita’, lidiando un lote de la prestigiada ganadería de Don Javier Garfias.

“Recuerdo mucho la fecha, hice una invitación como para mil gentes que era el cupo de la plaza. Aquello resultó tan sensacional que se nos ocurrió hacer algo ya formal y el 15 de septiembre de 1987 hicimos la primera corrida donde repetí el cartel, agregué a ‘Paco’ Dóddoli y vino gente de todos lados. A partir de ese momento hemos presentado a los mejores toreros de España, Francia, Portugal y México”.

Han sido más de tres décadas de trabajo y dedicación a una de sus más grandes pasiones, la fiesta de los toros, por lo que el famoso ‘Pollo’ compartió lo mucho que para él significa esta plaza.

“Esto es gran parte de mi vida, yo inicié cuando tenía 40 años. Imagínate lo que ha pasado en mi vida, esto desde luego ha sido mi pasión, muchos dicen que mi juguete, pero en realidad es una pasión donde además hemos traído mucha gente a Querétaro y muchas familias viven de esto. La verdad cuando me siento ahí y veo una corrida la disfruto más que nadie”, aseguró.

Tras un par de remodelaciones, esta joya arquitectónica de la tauromaquia a nivel mundial logró un cupo para 4 mil 182 personas, una plaza de toros que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y que seguirá luchando por tener un futuro prometedor.

“Queremos seguir haciendo las cosas con profesionalismo, rematando carteles y seguir haciendo corridas atractivas para atraer gente de toda la República. Nunca voy hacer un cartel que como aficionado no me gustaría ver, sepan que aquí en Juriquilla hacemos las cosas con el cariño y respeto a esta fiesta”, recalcó el empresario.

Por ahora, este coso taurino se mantiene a la espera de volver a vibrar con las actuaciones de los mejores toreros y los astados de las más prestigiadas ganaderías, sin embargo, habrá que esperar un tiempo para vencer la pandemia y seguir celebrando la que para muchos es la más bella de las fiestas.