Trabajadores del ISSSTE se manifiestan por falta de insumos

Por Leticia Jaramillo y Gloria Cervantes

Noticias

Con 35 sindicatos la Federación de Sindicatos y Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) se manifestó en la explanada del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para solicitar que en forma urgente se corrija la atención en el otorgamiento de medicamentos, la programación de las cirugías y la atención en general.

El profesor José Luis Medellín Gutiérrez, de la Sección XXIX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló que por años han tenido mesas de trabajo y acuerdos, pero la realidad es que, en lugar de avanzar, retroceden.

El pretexto para no avanzar en este momento es la pandemia derivada del COVID-19, pero en Querétaro esta emergencia sanitaria está siendo atendida en el Hospital General, de manera que no hay razón por la cual no se brinde la atención adecuada.

Medellín Gutiérrez comentó que hoy están un centenar de dirigentes, con la intención de que haya actividades normales. Lamentó que las autoridades salieran por la puerta trasera, pero están a la espera de que se presente un responsable a dar la cara

Ahora en las oficinas del sindicato del ISSSTE, las autoridades sacaron las cosas y las pusieron en la calle. Eso es cerrazón y hacen responsable a la autoridad.

Por lo anterior, los afectados advierten a la encargada de la subdelegación de Administración de la delegación del ISSSTE, Mariana Brígida Morán Cabrera, si no abren oficinas, los trabajadores saldrán del hospital, todos, médicos, enfermeras y personal administrativo.