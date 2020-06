Enfrentan crisis dueños de gimnasios

Gloria Cervantes

Noticias

No se le hace justo los meses que llevan sin poder abrir

Mariana Luna, empezó una vida saludable de dieta y ejercicio, después de cursos y capacitaciones se decidió abrir su propio gimnasio.

Para mariana las cosas fueron mejorando, pues poco a poco se fue ganando la confianza de sus clientes gracias a su pasión y profesionalismo por el entrenamiento físico, lo que la llevó abrir otro gimnasio en un diferente punto de la ciudad.

Pero fue justo cuando se encontraba por buscar la manera de tener su tercer lugar para entrenar, cuando la situación sanitaria le cambió los planes.

“Hace un tiempo decidí tener un estilo de vida diferente, después de capacitarme en acondicionamiento físico y nutrición, me animé a poner mi gimnasio, después de casi dos años abrí el segundo, siempre dicen que hay que tener más de una fuente de ingreso, entonces a inicios del año ya estaba buscando otro lugar, pero por la contingencia sanitaria ya no se pudo, los clientes evidentemente dejaron de venir y nosotros no tenemos permiso de abrir hasta nuevo aviso, de mis dos fuentes fuertes de ingreso, me quedé sin ninguna”

Mariana se tuvo que adaptar a la nueva manera de trabajar el acondicionamiento físico desde casa, pero aún así no es fácil para ella y sus demás colegas, pues hay paginas de entrenamiento en línea que lo hacen de manera gratuita.

“Yo creo que hablo por mi y por mis compañeros, nos tuvimos que adaptar a la nueva forma de entrenar y ofrecer nuestros servicios, al menos yo, si ofrecía entrenamiento personalizado en línea antes de todo esto, pero no tenía tanto éxito como el presencial, ahora nos enfrentamos a que varias páginas, famosos o entrenadores reconocidos suben sus rutinas de manera gratuita, lo cual nos afecta directamente económicamente hablando.”

Mariana hace saber que entre más pasan los días, la desesperación y angustia porque ya puedan abrir los gimnasios se hace más fuerte.

“Todos los días son de esperanza que falta cada vez menos, pero también son de angustia, desesperación y estrés, cuando vemos que otras actividades ya se retomaron, dejando la nuestra hasta el último, todos merecemos empezar a trabajar, todos tenemos que pagar cuentas.”Finalizó.