Los mexicanos no saben cómo cuidarse

Inmigrantes chinos ha registrado pérdidas durante la pandemia

Por Gloria Cervantes

Noticias

Dicen no sentirse agredidos por la situación actual.

Originarios de la República Popular China, Shara y su marido llegaron a México hace 13 años, siendo el estado de Querétaro el lugar donde buscaron establecerse como matrimonio.

Ya una vez estables en el país y con los permisos correspondientes, abrieron su local de comida china, teniendo buenos ingresos. Pero la situación del coronavirus y sobre todo a ellos le trajeron graves consecuencias a su negocio.

“Tenemos 13 años que llegamos a México, después empezamos a vender nuestra comida con los mexicanos, nos iba bien, abríamos en la mañana y cerrábamos a las 10 de la noche, ahorita es la una de la tarde y no tenemos comida para vender, todo tiene que ser al día, ahora cerramos mucho más temprano, las personas no tienen dinero o les da miedo comprar con nosotros.”

Shara admite que todos pasan por una situación complicada independientemente de la nacionalidad, también hace la observación que el problema del mexicano es que no toman los cuidados como deben de ser para evitar la propagación del virus.

“Los mexicanos no, no se cuidan como debe de ser, nosotros entre nuestras familias ya no nos vemos, no tenemos reuniones, solo estamos del negocio a la casa y siempre tenemos nuestras mascarillas, los mexicanos los vemos siempre en la calle. “

Y a pesar de la poca tolerancia que han presentado algunas personas contra personal de sector salud, Shara dice que hasta el momento no han sido agredidos por parte de las personas y no tienen miedo a que eso pudiera pasar.

“No hemos sido agredidos físicamente, por que casi no salimos o estamos en el negocio, lo único es que las personas ya no quieren comprar comida, pero no nos han golpeado o lanzado algo cuando vamos a comprar mercancía”.

El matrimonio actualmente hace pedidos para llevar y de acuerdo con ellos, hay días en los que no venden absolutamente nada.