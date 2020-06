Hombre pide ayuda psicológica para sus sobrinos

Hace dos semanas falleció su hermana

Por Gloria Cervantes

Noticias

Lorena Cazares fue esposa y madre de tres hijos, quien lamentablemente falleció víctima de cáncer de ovario hace quince días de acuerdo con el hermano de ella.

Joven, fuerte y trabajadora era como ayudaba a su marido en una cremería, para sacar adelante a sus hijos, pero fue a finales de diciembre y un dolor intenso en la espalda, que le cambiaria la vida a Lorena y toda su familia.

“Hace ocho meses empezó con un dolor en la espalda muy intenso, pero el cáncer se lo detectaron el día 28 de diciembre del 2019 “. Dijo su hermano.

La situación actual que se vive por la contingencia sanitaria complicó el proceso para que pudiera ser atendida en algún hospital de la ciudad, además que las ventas de la cremería bajaron considerablemente afectándolos económicamente.

“Todo se complicó por la pandemia, en ningún hospital quisieron recibir a Lorena, se puso muy mal en casa, en todos los hospitales nos decían que no se podía hacer nada por el momento, que habláramos en tres semanas cuando lo del virus ya estuviera en niveles más bajos, fue hasta el día lunes que nos consiguieron una cita en el Hospital de la Mujer, yo pregunté dónde estaba mi hermana y me dijeron que estaba en urgencias porque no había camas disponibles, me dijeron que había que esperar, al otro día me marcaron para darme la noticia que ya había fallecido”.

Hoy el hermano de ella, pide se le pueda brindar ayuda psicológica para sus sobrinos, pues sabe que no es una situación fácil perder a su mamá y lo más importante es la salud mental de los pequeños, debido a los gastos que han tenido se les complica poder pagar una terapia.

“Pues a mis sobrinos, si nos pueden ayudar con terapia psicológica, creo que es lo mas importante en este momento “. Finalizó su hermano.