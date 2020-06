No hay que tratar a Kuri “como gobernador”: A. Botello

Marcos no renunciará al PAN y será un buen legislador, pronostica el senador suplente

Por Sergio Hernández

Noticias

Alfredo Botello describe las características que tiene el senador Mauricio Kuri, para ser el candidato del PAN, pero advierte que no se le debe de empezar a tratar “como gobernador”; sobre Ricardo Anaya dice que será un buen legislador; a Marcos Aguilar no lo ve renunciando al PAN y ante la detención de Manuel Velázquez Pegueros dice que eso no daña al partido.

Uno de los pilares del PAN que ha sido operador político del actual gobernador y miembro del grupo más dogmático, habla sobre el 2021 y detalla: Kuri realmente tiene las características de candidatos que han salido avantes: la sencillez de Ignacio Loyola; el empuje y la decisión de Paco Garrido; el carisma, la cercanía y la confianza que la ciudadanía le expresaba a Francisco Domínguez, de tal manera que él reúne varias de esas características y yo lo que he insistido, en el caso de Manuel González, era un buen candidato, nada más que ahí donde cerró, fue en darle un trato de gobernador cuando todavía no lo era.

Puntualiza: (a González Valle) no lo perdió la soberbia, sino la dinámica de estar considerando que en lo que se tenía que estar generando una agenda, sus actividades y la decisión de la construcción de la campaña fuera atendiendo a que era un candidato no un gobernante. El darle precisamente ese estatus fue lo que trajo como consecuencia ese no triunfo del Partido Acción Nacional, pero a Manuel considero que era un muy buen candidato nada más que errores se cometieron y también de eso hay que estar aprendiendo.

Eso mismo sucedió –recuerda- a Fernando Ortiz Arana en su momento; en el momento en el que llegó a Querétaro se le dio trato de gobernador por sus gentes y él también a su vez se asumía como gobernador, entonces pues ahí se dieron las consecuencias. Situación que se debe de evitar en el caso de Mauricio Kuri.

-¿No ve a Ricardo Anaya?

-Fíjate que Ricardo Anaya, fue mi compañero de gabinete, fue también coordinador parlamentario cuando yo me encontraba en la Cámara de Diputados y fue también presidente del partido y bueno, pues yo considero que hoy sigue siendo una persona valiosa en el partido, creo que es uno de los activos vigentes en el partido, pero que obviamente sus objetivos, a la siguiente elección, estarán hacia alguna presencia en el ámbito legislativo y que mejor que en el federal. No lo veo en ninguna responsabilidad en el caso de Querétaro y veo que sí es un activo que tiene el PAN.

Nuestros ex candidatos son grandes activos. Hoy Josefina está en el Senado de la República, se hizo un esfuerzo para que ella fuera candidata a gobernadora en el estado de México, sin embargo no fraguó bien su candidatura, pero hoy está presente Josefina.

-¿Y Marcos Aguilar?

-Marcos también es un activo del Partido Acción Nacional.

-¿No tarda en renunciar verdad?

-No lo veo yo renunciando en el partido, yo lo veo trabajando en la fracción parlamentaria del PAN, lo veo como un buen legislador, es más es de los legisladores, por lo menos cuando estuvo conmigo, era de los legisladores más activos y más productivos y que le valió obviamente construir lo que fue su candidatura exitosa para la presidencia de la capital, donde fue acompañado por el gobernador Pancho Domínguez, que fue precisamente cuando gana el PAN. Pancho Domínguez fue un gran impulsor de la candidatura de Marcos Aguilar en ese momento, incluso en esos momentos cuando tenía un golpeteo muy fuerte externo hacia su persona y hacia las personas allegadas a él.

-¿No le daña al partido la situación de Manuel Velázquez Pegueros (ex candidato del PAN y operador político de Marcos Aguilar?

-No lo veo yo así, yo creo que es un asunto tiene que ser atendido por las autoridades jurisdiccionales. Más allá de lo político es un tema de carácter jurisdiccional donde fue atendido conforme a las normas establecidas por los involucrados por esta situación y pues bueno, en base a ellos es que se está atendido este proceso.

-¿Y usted se ve en el Senado?

-Bueno, pues yo no me veo, a lo mejor me van a ver algunos otros. Ni en el espejo me veo, a veces nada más para quitarse las pocas barbas que uno tiene.

-¿Ha sido un sueño ser senador?

-No ha sido un sueño, yo digo que uno trabaja y está donde uno debe de estar. Donde las condiciones se den. Realmente yo creo que va a ser una muy buena experiencia, es muy distinto participar en un colegiado donde participan 500 personas a un colegiado donde son 130, realmente son condiciones distintas.

La política es emocionante de momento a momento y quien a no le emocione la política mejor que se retire, porque si lo hace por obligación mejor que ni le entre. La política es pasión, esfuerzo, sacrificio y es gusto y es ilusión, por qué no.

He sido diputado local, diputado federal, funcionario estatal, municipal también y pues bueno, ahora esperando también, si las condiciones se dan, pues sí estar ahí en la Cámara de Senadores y si Dios presta vida y si así las circunstancias lo indican y las decisiones del partido lo dicen de que nuestro candidato sea Mauricio pues tendré que estar ocupando ahí un escaño en el Senado de la República.

Sobre las encuestas que marcan un empate “técnico”, Botello dice: son las fotografías, pero yo creo que el trabajo que ha realizado el partido es un trabajo muy consistente, no tenemos, a diferencia de otros partidos, unos están en construcción, otros en discusión, y nosotros estamos muy sólidos, incluso tenemos contemplados nuestros propios procedimientos que algún cambio se pueda dar hasta posterior de la jornada electoral que tengamos el próximo año y eso nos da mucha confianza de que se pueda transitar bien como partido en lo que sean los procesos de selección y seleccionar obviamente a los y las candidatas que puedan presentarse en la petición del voto del próximo año.