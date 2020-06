Alejandro Ochoa regresa a actividades este lunes

El secretario de Finanzas, su secretaria personal y su esposa también resultaron positivos de COVID-19

Tras una suspensión de casi tres meses, la agenda pública del alcalde del municipio de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, se reactivará este lunes 22 de junio, informó el propio alcalde, quien aún se recupera del COVID-19, por lo que a más tardar este viernes 19 se realizará nuevamente la prueba para descartar que aún porte el virus.

“No queremos bajar la guardia, creemos que en esta etapa estamos en la parte más alta de contagios, no quiere decir que el municipio de Colón esté en otro tipo de semáforo, sentimos que no podemos relajar las medidas de contención y vamos a tratar de seguir unas semanas más con la sana distancia, dando las recomendaciones a los negocios, no queremos afectar a nadie y sí cuidar todas las medidas”.

Explicó que ya son varias las empresas que han arrancado con sus actividades de manera normal con el apoyo de Protección Civil para cuidar a los trabajadores y revisar se estén realizando buenas prácticas y así evitar la propagación del virus.

En cuanto a su salud, aseguró que ya está trabajando desde casa, con todo su gabinete para armar la agenda pública y normalizar todas las actividades que se realizarán, pues tienen pendientes desde obras públicas, hasta aperturas de empresas que debieron ser postergadas ante la contingencia sanitaria.

Alejandro Ochoa adelantó que el lunes 22 de junio se realizará la entrega de un polo de desarrollo en la comunidad de México Lindo, con el objetivo de que la población tenga un espacio para realizar actividades deportivas y culturales al aire libre.

“Me siento bien, estoy en recuperación, mi estado de salud es bueno, el doctor me ha recomendado seguirme cuidando para evitar alguna recaída o complicación, pero estoy en mejoría notoria” dijo al explicar que de su equipo de trabajo los únicos que dieron positivo a la prueba fueron su secretaria, el secretario de Finanzas y su esposa, quienes se encuentran estables en sus casas.

Finalmente, el presidente municipal de Colón desmintió que se hayan duplicado los casos a partir de que él presentara síntomas e indicó que ese día había 18 casos confirmados y hoy hay 24; e insistió en que ha estado aislado desde el pasado 03 de junio.