Don Francisco perdió la vista, pero no la esperanza

Con su güiro y un peine, a diario va a ganar una moneda

Por Gloria Cervantes

Foto Sixto Picones

Noticias

Los excesos con las bebidas alcohólicas hicieron que el señor Francisco Hernández Carrillo, perdiera la vista hace 14 años, supuestamente por ingerir una bebida adulterada, lo cual provocó que sus nervios ópticos se reventaran.

“Yo perdí mi visión porque me gustaba mucho la tomadera, en una de esas consumí una bebida que estaba adulterada, y desde hace 14 años perdí la vista por mis malas decisiones”, dijo el señor Francisco.

Después del episodio que le cambió la vida, fue despedido de su trabajo que realizaba como guardia de seguridad, fue por la necesidad económica que empezó a cantar en los camiones, las calles y algunos mercados de Querétaro.

“Ya era la necesidad no me contrataban en ningún lado, mejor me decidí por cantar, y hasta ahorita es lo que hago, vivo con lo que me da la gente”.

Aunque a muchas personas que se dedican a cantar o vender cosas en la calle se vieron afectados por la contingencia sanitaria, dice el señor Francisco que él no notó la diferencia, pues siempre ha ganado muy poco dinero.

“Gano en un día alrededor de 100 pesos, la verdad no noté ningún cambio, siempre gano muy poquito, entonces eso de la pandemia no lo sentí”.

Con un güiro de madera, un pequeño peine y su repertorio de canciones cristianas es como va todos los días a ganarse una moneda, de manera melancólica pide a los jóvenes cuiden su salud, valoren la vida y eliminen los excesos para que eviten terminar como él.