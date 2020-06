El PAN será más cuidadoso al elegir a sus candidatos: Agustín Dorantes

Méndez y Ochoa, malas experiencias de candidatos ciudadanos

Por Leticia Jaramillo

El Partido Acción Nacional (PAN) integrará una comisión que ayude a una mejor selección de sus candidatos el próximo proceso electoral, y de esta manera queden personas que realmente representen su doctrina, principios y valores, declaró el dirigente estatal de este instituto político, Agustín Dorantes Lámbarri, quien agregó que las alianzas se analizarán en su momento, pero el PAN es competitivo por sí solo.

Tras los problemas que han tenido con personas que en su momento respaldó el PAN, como Elsa Méndez y Alejandro Ochoa Valencia, el legislador comentó que ciertamente se han tenido malas experiencias con los candidatos ciudadanos, pero también buenas, como han sido los casos de Ignacio Loyola Vera que después se hizo panista y actualmente con el senador Mauricio Kuri.

“Hemos identificado situaciones que nos preocupan, por lo que cuando el periodo legal inicie, cuando los tiempos para la selección de los mecanismos de elección de candidatos lleguen, se creará una comisión para regular los mecanismos de selección de candidatos no militantes, para que realmente representen la doctrina, principios y los valores del PAN y sean candidatos que nos generen orgullo”, recalcó.

Con respecto a la forma en que se tendrán que llevar a cabo las campañas políticas por el COVID-19, Dorantes Lámbarri adelantó: así como está cambiando nuestra vida diaria, seguramente se va a modificar la forma de hacer campaña.

Anteriormente las campañas se hacían a través de actos masivos, pero con la pandemia hay que esperar como avanza el virus. Será diferente, añadió, y se van a utilizar nuevas herramientas para escuchar a los ciudadanos durante el proceso electoral.

Recordó que el proceso electoral comenzará el próximo 15 de octubre y el PAN será respetuoso de cada uno de los tiempos señalados y previstos en el marco normativo.

Sobre las alianzas recalcó que no son los tiempos, en su momento se analizarán, en Querétaro el PAN tiene cinco diputados federales, es competitivo por sí solo y aun así está en su derecho y posibilidad de hacer alianzas con cualquier partido político con el objetivo de que a México le vaya mejor.

La postura de los gobernadores del PAN no es separatista: Agustín Dorantes

Ante señalamientos que los gobernadores del PAN son separatistas y golpistas, y generan divisiones, el diputado Agustín Dorantes Lámbarri comentó que no es así, los gobernadores panistas no tienen una postura separatista, sólo piden una manera más justa de repartir los recursos. No queremos dividir al país, sino sumar esfuerzos con el objetivo de multiplicar resultados.

El legislador asegura que “no vamos a caer en el juego de la división, no vamos a caer en el juego de la denostación, no vamos a caer en el juego del señalamiento, lo que piden los gobernadores es un trato igual, un trato justo, un respeto a los queretanos en este caso para que los recursos que están pagando con sus impuestos se inviertan de forma correcta”.

Detalló que como no están llegando los recursos al estado, lo que se busca es que se analice, revise y discuta esta problemática, para el presupuesto llegue donde tienen que llegar.

“Más bien los gobernadores son demócratas, dijo, porque están utilizando canales institucionales, diálogo, debate, con el objetivo de contrastar ideas para llegar a acuerdos sobre este pacto federal”.

Insiste que el objetivo de los gobernadores no es dividir al país y tampoco buscan que México no le dé la vuelta a esta crisis económica que empezó desde el año pasado, sino sumar esfuerzos.

Detalló que la propuesta del nuevo pacto federal que proponen los gobernadores panistas, plantea la necesidad que el presupuesto se utilice de la forma más eficaz y eficiente posible; esto porque los recursos se están decidiendo de manera centralista y no tienen empatía y sensibilidad de las problemáticas locales.

Comentó “la postura del PAN es que se discuta, se debata, se analice una nueva forma de organización fiscal, con el objetivo de ser mucho más eficaces y más eficientes en la distribución de los recursos. Al final, uno de los objetivos o las facultades más importantes de los gobiernos es administrar los recursos que se juntan de los impuestos y de los esfuerzos de todos los ciudadanos”.

Sobre la creación de un nuevo impuesto para gravar a las empresas que contaminan, mencionó que localmente el grupo legislativo del PAN podría presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión, ya que no es una atribución estatal, previo acercamiento con el gobernador para conocer los detalles de su propuesta en el tema.