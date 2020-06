Miguel Ángel, dueño de una zapatería, asegura que la pandemia le dejó muchos aprendizajes

Por Gloria Cervantes

Foto Sixto Picones

Ya no podíamos aguantar más, dice el señor Miguel Ángel de 43 años de edad, quien es dueño de una zapatería ubicada en la zona centro.

Portando su debido cubre bocas y sanitizante, con la cortina del local media cerrada, el señor Ángel de manera amable invita a las personas a pasar a su zapatería con el fin de generar una venta, pues de acuerdo con él, no se podía quedar con los brazos cruzados, ya que tiene gastos que mantener como el pago de agua, luz, renta y salarios de empleados.

“Ya no podíamos aguantar más, ahora sí que la economía ya se nos salió de nuestros planes lo del dinero, ya no ajustábamos para pagar el mantenimiento y por eso tomamos la decisión, claro que con las debidas medidas para no afectar a los demás “. Comentó el dueño.

Después de dos años en el negocio de los zapatos, el señor Ángel dice que la situación que actualmente se vive le dejó una profunda reflexión sobre la vida y la importancia de tener una estrategia financiera para enfrentar una crisis.

“En estos dos años nunca nos había tocado vivir una crisis, es la primera vez, es importante de ahora en adelante tener un plan, aprendí muchas cosas, me ha hecho reflexionar lo que es la vida, esta pandemia no es un juego”.

Además, invita a las personas que tengan la posibilidad económica para apoyar a comprar a las personas que tienen algún tipo de negocio, pues no tener ganancias es una desesperación que no le desea a nadie.