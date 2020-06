Se quedó en la calle la por contingencia sanitaria

Joven chiapaneco se ve en la necesidad de dormir en calles y puentes

POR Gloria Cervantes

Noticias

Juan de 34 años de edad, llegó hace seis años al estado de Querétaro con la certeza que le iría mejor que en su natal Chiapas, pues las jornadas de 14 horas diarias en el campo con un pago mínimo de 700 pesos a la semana, lo orilló a desplazarse de estado.

“Soy de Chiapas, tengo seis años aquí, me vine porque el trabajo en el campo es muy pesado y muy mal pagado, entraba a las siete de la mañana y ya salía en la noche, todo por un pago de 700 pesos a la semana”.

Con una mochila rota, tres cambios de ropa, 400 pesos en su cartera y el estómago vacío fue como llegó a la ciudad, en poco tiempo consiguió trabajo de albañilería que le permitió rentar un pequeño cuarto para vivir.

Cuando parecía que había mejorado su vida se quedó sin trabajo por la contingencia sanitaria del COVID-19, dejándolo sin la posibilidad de seguir pagando sus gastos, encontrado en los puentes y esquinas de casas el refugio para pasar la noche.

“Estaba de albañil, de ahí le mandaba dinero a mi mamá y pagaba lo mío, pero por lo del virus dejaron de darme trabajo, yo no pude pagar el alquiler del cuarto y mejor me vine a dormir a las calles, es muy peligroso, pero no podía seguir pagando”.

Todos los días Juan recorre las calles buscando quien ocupa algún servicio de albañilería, con algo de suerte saca para poder comprarse comida.

“Voy buscando quien ocupa los servicios para arreglar algo de la casa, a veces saco para echarme un taco, todas las noches le rezo a La Morenita para que pueda agarrar un mejor trabajo, la gente que pueda regalarnos una moneda que no afecte su economía, de verdad háganlo”.