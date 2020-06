Busca UAQ recursos ante el CEPI para proyecto de vacuna

Por Jahaira Lara

El próximo 30 de junio ante la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés) se presentarán los cuatro proyectos de posible vacuna contra el COVID-19 que desarrollan instituciones del país; entre ellos, destaca el que desarrolla un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro y encabeza el Dr. Juan Joel Mosqueda Gualito.

El titular del Laboratorio de Inmunología y Vacunas de la Facultad de Ciencias Naturales (FCN) precisó que tras darse a conocer los proyectos que se desarrollan en el país, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se asociaron con la UAQ para trabajar en el proyecto de vacuna.

Actualmente, precisó, se reciben las aportaciones de los grupos para poder presentar una propuesta final el próximo 25 de junio ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, previo a buscar el financiamiento ante instancias internacionales.

El proyecto de la institución, destacó, entró a laboratorio para comenzar a producir la primera etapa de la vacuna, tras concluirse la prueba de concepto; por lo que se proyecta en mes y medio poder aplicarla en modelos animales, mientras que a finales del año se buscará entrar a la fase clínica para aplicarla a humanos y poder saber si la vacuna funciona a principios del siguiente año.

Sin embargo, destacó que para alcanzar estas etapas es necesario poder contar con el financiamiento, ya que para la fase clínica se requieren decenas de millones de pesos. Hasta el momento, destacó, se han invertido un total 160 mil pesos de recursos de la UAQ y se solicitan 60 mil pesos más, lo que sumarían 240 mil pesos para el desarrollo inicial de la vacuna.

Ante este panorama, el académico destacó que de no conseguirse el financiamiento pronto para continuar, no se podrá dar seguimiento al proyecto; por lo que se espera el resultado de las convocatorias nacionales y aplicar a los fondos internacionales

Y es que cabe destacar que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), notificó a la UAQ que no podía apoyar el proyecto de vacuna, ya no es un producto a seis meses; por lo que este al requerir de mayor tiempo de desarrollo no podía considerarse dentro de la propuesta del proyecto integral que sometió la institución, informó la rectora, Dra. Teresa García Gasca.

La académica precisó que en caso de no obtener recursos ante instancias internacionales, se buscará el apoyo de la SRE, que ofrece recursos para proyectos que no queden en etapas posteriores; aunque la académica confió en que se cuenta con una propuesta viable, bien estructurada, original y con la solidez necesaria para considerarse al nivel de un proyecto internacional.

“Son cuatro proyectos muy buenos, algunos con más avance que otros, el nuestro no tiene tanto avance, pero lo que se valora es un proyecto completo y van a estar conviviendo con proyectos internacionales; tenemos el nivel de cualquier lugar del mundo y para convencer a los evaluadores”.

Participación de la UAQ en proyecto nacional no es cuestión improvisada

El reconocimiento que recibió la Máxima Casa de Estudios del estado de Querétaro para participar en el desarrollo de una vacuna a nivel nacional no es una cuestión improvisada, destacó la rectora de la institución, quien precisó que pese a que se le reconoce a ella y al Dr. Gualito como parte de un equipo de investigadores que trabajan en esta iniciativa a nivel nacional, se tiene detrás un importante grupo de investigadores, académicos, universitarios que son los que han hecho posible estos proyectos.

“A nosotros nos toca la oportunidad, el privilegio de estar al frente y dar la cara, pero esto es un trabajo de muchos y muchas; de mucho tiempo, de grupos de trabajo sólidos y a nosotros nos toca nada más representarlos. Esto es un trabajo en equipo, tenemos un grupo de trabajo comprometido y bien preparado, esto es un reconocimiento a los grupos de trabajo que han estado sobre esto y a la institución; con la solidez de la UAQ también se logra avanzar”, destacó.

En su momento, Mosqueda Gualito hizo énfasis en que este reconocimiento da muestra de que la estrategia para el desarrollo de vacunas que se implementa en la UAQ es el correcto y de la posición que ocupa la institución en este tipo de investigaciones a nivel nacional.

Llaman investigadores a mantener medidas para evitar contagios

Ante el panorama que se enfrenta a nivel mundial por la pandemia de COVID-19, los investigadores de la Autónoma de Querétaro exhortaron a la población a no confiarse y mantener las medidas establecidas para evitar contagios, pues a pesar de que se trabaja a marchas forzadas para tener una vacuna, destacó que son desarrollos que conllevan mucho tiempo y que pueden tener un alto porcentaje de fracaso.

Las estadísticas señalan que sólo el 18 al 20 por ciento de los proyectos de vacunas que se inician, logran ser eficaces; además de que es la primera vez en la historia que se intenta desarrollar una en menos de dos años, ya que en promedio implica entre 15 a 25 años.

“Es probable que a final del año digamos que todavía no tenemos la vacuna y que no la habrá pronto y a la gente le tiene que quedar claro; ojalá pudieran entender que el desarrollo de una vacuna es un proceso largo con mucho porcentaje de fracaso. Hay que seguir manteniendo las medidas porque si todos esperan que a finales del año haya una vacuna, pues qué tal si no porque faltan muchas fases”, precisó el académico.