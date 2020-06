Comer con “sana distancia”

Ciudadanos comparten su experiencia con los protocolos de higiene

Por Gloria Cervantes

Noticias

A casi una semana del regreso de las actividades no esenciales, en el cual restaurantes, cafeterías y diferentes negocios volvieron a recibir a clientes en sus establecimientos bajo estrictos protocolos de higiene.

Ahora son las personas que comparten su experiencia al regresar a consumir con las nuevas medidas, considerando que es poco más complicado de lo que ellos se imaginaban.

“Siendo bien honesto no me esperaba que en realidad cumplieran al pie de la letra todas las medidas, es raro llegar a un lugar para comer y tengas que desinfectarte hasta los zapatos, supongo que es cuestión de adaptarse porque al menos en mi caso, el ser muy limpio no es mi fuerte”, comentó Emmanuel Hernández.

Aseguran que también un tema difícil es mantener la sana distancia con personal del lugar y con su misma familia.

“La sana distancia creo yo que es lo más difícil, sentarnos mi hija, mi nieto y yo en alguna mesa, pero distanciados es raro, también exactamente pasa lo mismo con el personal, ya no te pasan la carta del menú para saber que ordenar, ahora ya todo lo hacen por aplicaciones, siento que así es más tardado que pedir tu platillo directamente con los meseros”. Dijo la señora Juana Alvarado.

Por otro lado, hay quienes dicen que la experiencia de estar comiendo en un lugar ordenado y con mayor control, hace que se sientan con mayor confianza de comer ahí.

“Estoy super feliz que por fin los lugares tienen orden y un control, antes no era así, y también me supongo que no eran tan higiénicos con la comida, estoy disfrutando mucho la experiencia de llegar a un café y no haya tantas personas, cada momento de la vida la debemos de disfrutar como venga, si ahora es el momento de ser más limpios para evitar contraer el virus, pues no nos queda de otra que adaptarnos”. Dijo Manuela.

De esta manera es como las personas con diferentes estilos de vida cuenta su experiencia con la llamada nueva normalidad.