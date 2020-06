Cumple Diócesis con medidas sanitarias

Hay compromiso de líderes religiosos de colaborar en el combate a la pandemia

Por Diego Rivera

La Iglesia Católica mantuvo un cumplimiento generalizado de las medidas higiénicas durante las celebraciones litúrgicas celebradas este domingo, aseguró la directora de Servicios de Salud, Martina Pérez Rendón

.

“Lo que se pudo observar en estos lugares donde se llevó a cabo una misa, es que tuvieron mucho cuidado de las medidas preventivas; desde el acceso al estar monitoreando la temperatura, entregar alcohol gel a las personas que asistieron, los tapetes sanitizantes, la sana distancia”.

La funcionaria estatal indicó que personalmente observó fotografías sobre los protocolos implementados y en todos los casos se encontró una aplicación adecuada de los mismos

“Yo tuve oportunidad de ver algunas fotografías que compartieron ustedes mismos, en algunos de los medios y están precisamente conservando esta sana distancia”.

Explicó que, sumado a esto, conservan medidas que ya habían implementado previo a la declaratoria de la cuarentena.

“Dar la comunión en la mano, el evitar el saludo de la paz, eso se mantuvo”.

Al cuestionarla sobre si el inicio de celebraciones religiosas violenta el acuerdo firmado en donde se contempla que estás aún no se reanudarían, respondió que “la celebración de ceremonias religiosas no modifica el acuerdo”, pero pidió abordar el tema en particular con la Secretaría de Gobierno.

“Sabemos que hay una muy buena disposición no solo de la Iglesia Católica, de todos los líderes de los diferentes cultos en seguir todas las recomendaciones que se emitan y si insistiría en que se busque este espacio con la Secretaría de Gobierno”.