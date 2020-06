Dejaron deudas

Jair Pereira metió controversia ante la FMF por adeudo salarial del Grupo Caliente

Por José Luis Jiménez

Noticias

El zaguero Jair Pereira no aguantó más y metió una controversia ante la Federación Mexicana de Futbol por el adeudo de tres meses de salario por parte de Gallos Blancos. La pregunta es: quién le debe, el Grupo Caliente o la actual administración.

Así como se ve el panorama, donde al parecer, el Grupo Caliente, sólo vendió la franquicia a los nuevos dueños, entonces la Federación, tendrá que exigirle al Grupo Caliente que pague el adeudo al zaguero central.

Tampoco sabemos a cuántos jugadores ex gallos blancos, están en las mismas circunstancias que Pereira.

“En lo personal, se me debe gran parte lo que es marzo y se me debe abril y mayo, en esos meses no recibí alguna cantidad de dinero. Tuve que meter controversia a la Federación”, comentó el jugador de 33 años de edad.

Jair Pereira llegó a Gallos Blancos para la temporada Apertura 2019, donde jugó 15 de los 18 partidos y una larga lesión le privó de reaparecer en forma, pues sólo jugó un partido en el Torneo de Copa, uno en la sub 20 y en el Apertura 2019, no jugó ningún partido. Anotó tres goles, pero en Gallos se la pasó más lesionado que jugando.

“Entendiendo la pandemia, quise negociar, pero no hubo comunicación con la anterior directiva.

El zaguero dijo tener ofertas para seguir en el futbol por parte de Cruz Azul, Chivas y Rayados, con los cuales se puede arreglar porque no tendrían que pagar nada por su fichaje, pues es hombre libre.

Jair Pereira, era uno de los jugadores mejor pagados de Gallos Blancos.

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA

Por otra parte, la directiva hizo la presentación del nuevo cuerpo técnico del primer equipo vía electronica. Lo mismo para la rama femenil.