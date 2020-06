En riesgo más restaurantes por cerrar

No hay garantía para restauranteros que puedan sobrevivir mucho tiempo pese a cambio de color de semáforo

Por Josefina Herrera

Noticias

En San Juan del Río al menos 25 restaurantes ya cerraron de manera permanentemente, sin embargo quienes continúan activos no tienen la garantía de que puedan sobrevivir mucho si las ventas continúan bajas, así lo manifestó Antonio Rosas Carapia, presidente del Consejo de Queretano de Restauranteros, A. C.

Mencionó que el Día del padre tuvieron buena respuesta, pero aún no es suficiente, ya que hay mucho por recuperar, además trabajar con el 50 por ciento de aforo no quiere decir que se cubra esa totalidad, ya que aún hay personas que prefieren estar en casa y no salir.

Dijo que en el municipio al menos 25 restauranteros ya no pudieron sostener más sus negocios y tuvieron que cerrar, debido a que se quedaron sin capital y no pudieron fortalecerse.

“Ya quitaron su lugar, incluso rentando los espacios justamente, desmantelaron su negocio y que posiblemente en corto tiempo no regresarán, seguramente esa gente sintiéndose motivada por tener un negocio haga lo posible por capitalizarse y volver a regresar a su negocio en un momento determinado, ya será en unos meses futuros o posiblemente hasta el próximo año”, comentó Rosas Carapia.

En este sentido mencionó que la situación también está difícil para quienes continúan trabajando, porque tienen muchos gastos por cubrir y no hay garantía de que puedan sostenerse mucho tiempo.

“Hay que recordar que aunque hemos abierto ahorita no nos garantiza que podamos sobrevivir al 100 porque tenemos gastos por pagar fuertísimos como es la luz, la renta, el gas, empleados, proveedores, hay que hacer además adecuaciones que hay que hacer también, los cambios en relación a la desinfección, eso requiere una inversión y muchas veces esas inversiones no tenemos lo suficiente para realizarlo”, detalló.

En este sentido dijo que será necesario acudir a la solicitud de créditos y con una tasa de interés muy baja para que puedan nuevamente capitalizarse y poder invertir para reactivar la economía.

Rosas Carapia mencionó que la recuperación va a ser gradual, ya que al paso de los días se irá determinando cómo van sobreviviendo en esta nueva etapa o puede ser que no de tiempo de sostener sus negocios.

Mientras tanto dijo que ya es una gran ventaja el que les permitan ofrecer servicio al interior y ya es un aliciente para ellos, pero las ventas van muy lentas y esperan que vayan mejorando.

“El hecho de que hayamos abierto no quiere decir que estemos abarrotando los negocios, esto va muy lento y muy gradual, tenemos la opción de que tenemos abierto y eso te cambia la perspectiva pero nos está garantizando que vamos a poder sobrevivir al 100”, refirió.

Finalmente dijo que si la ciudadanía tiene las condiciones de acudir a sus establecimientos lo hagan, puesto que de esa manera se estaría reactivando la economía, no sólo para ellos sino para los 80 proveedores que también están padeciendo la crisis, como son los fe plásticos, vidrios, refrescos, vinos, por mencionar algunos.