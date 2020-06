Loable labor médica en SJR: J. Jácome

Tanto Hospital General zona 3 del IMSS como el de zona oriente están capacitados para recibir pacientes de COVID-19

Por Josefina Herrera

Julián Martín Jácome Luna, director del Hospital General zona oriente de San Juan del Río, dijo que es importante reconocer la labor que todo el personal médico está realizando en estos momentos de pandemia por el SARS CoV 2, ya que todos están dando su máximo esfuerzo para dar la mejor atención ante esta contingencia.

Luego de que personal de salud fuera reconocido en el marco de la celebración del 489 aniversario de San Juan del Río, señaló que para él es un orgullo pertenecer a las instituciones de San Juan del Río y del sector salud, ya que a la par con el Hospital General de la zona 3 del Seguro Social, están jugando un papel fundamental para atender casos de COVID-19.

“Con el Hospital General se está haciendo un trabajo excelente es hospital Covid, el Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social es hospital Covid, es híbrido, maneja pacientes con Covid y pacientes normales, y nosotros somos más receptores de todos los estados circunvecinos, los estabilizamos, a veces nos los quedamos y a veces los mandamos para Querétaro, todo depende del tipo de paciente”, refirió Jácome Luna.

En este sentido dijo que la salud es fundamental para poder realizar cualquier tipo de acción en la vida, por ello es importante siempre estar en óptimas condiciones y cuidar de algo que es tan primordial.

“Es un orgullo pertenecer a las instituciones de San Juan del río y situaciones sanitarias de salud, tanto el Seguro Social como la Secretaría de Salud son unos pilares muy sólidos para el desarrollo de la salud, siempre se ha visto como algo importante la salud, no hay funcionamiento, no hay fuerza laboral y por lo tanto la economía no crece, la salud es una parte básica”, comentó.

Asimismo señaló que la situación actualmente en salud tiene muchas herramientas muy adecuadas donde las instituciones del municipio están compitiendo con lugares de cualquier parte de la República, además de ser un lugar donde se realizan trasplantes y cirugías de primer nivel.

Aunado a ello resaltó que se encuentran en segundo lugar en procuración de órganos a nivel nacional, cirugías de alto nivel, así como el enfrentamiento a la pandemia como la del SARS CoV 2 junto con los servicios de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro que son los líderes.

En lo que respecta a la situación de salud que se están atendiendo en los hospitales centrales de San Juan del Río, mencionó que se cuenta con toda la capacidad, material y la infraestructura, ya que tanto el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién y el Secretario de Salud, Julio César Ramírez Argüello, han estado pendientes de dotarlos con lo necesario.

“Es un orgullo para mí decir que hemos estado atendiendo gente de otros estados porque no son resolutivos en otros lugares, y aquí se vienen a atender, tenemos toda la capacidad, tenemos toda la infraestructura, tenemos el material, tenemos los insumos completos, el señor gobernador y la Secretaría de Salud se han dado a la tarea de tener el surgimiento adecuado de todo el material necesario para los pacientes con Covid”, dijo.

Agregó que lo único complicado para ellos a veces son los traslados por el tipo de túneles que se requieren, además también mencionó que la capacitación es muy importante por el riesgo que corre el personal de salud, sin embargo hasta el momento se ha sorteado.

Jácome Luna también comentó que es importante que la ciudadanía se cuide y esté consiente que el virus existe y es una realidad, en su caso él dio positivo a COVID-19 y afortunadamente su evolución fue favorable, además de que entre el personal de salud del Hospital General se han registrado ocho casos, “yo soy un caso de ellos, yo me contagié de coronavirus, me mandaron a mi casa el tiempo correspondiente con una buena evolución gracias a Dios y bueno aquí estamos”, mencionó.

Señalo que es importante tomar en cuanta la prevención que es la más fácil y barata, ya que es un problema de salud pública y no deben esperar hasta que estén con graves problemas respiratorios y en fase terminal.

Dijo que en los últimos días ha disminuido el número de casos que llegan al nosocomio de la ciudad, ya que en semanas anteriores llegaban hasta cinco por día y ahorita solo les está llegando alrededor de un caso o no están recibiendo ninguno, además de que ya se han estado presentando más nativos del municipio, cuando anteriormente llegaban más de otros lugares.

Finalmente informó que en cuanto a la reconversión del Hospital General están en la espera de lo que indique el secretario de salud, el doctor Julio César Ramírez Argüello, ya se encuentran en condiciones de reconvertirlo aunque no será total como el de Querétaro, pero si mixta, ya que deben seguir atendiendo a pacientes de distintas especialidades y realizar neurocirugía por los accidentes que son muy frecuentemente por esta zona.