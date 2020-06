LUZ VERDE AL FUT

Las autoridades sanitarias permitirán que se jueguen partidos de futbol amateur con protocolos de protección

Por Víctor Terrón

NOTICIAS

Tras el retorno a la nueva normalidad poco a poco las actividades deportivas van volviendo a la acción y, en el caso del futbol amateur, este ya tendría luz verde para regresar a las canchas, así lo manifestó, Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ).

La funcionaria señaló que las diferentes ligas pueden volver, no sin antes asegurar una serie de protocolos sanitarios que garantice la integridad de los jugadores, evitando así la propagación del virus Covid-19.

“Tendrá que haber un monitoreo de los jugadores al momento del ingreso para ver que no tengan fiebre. A algunos se les realizará una encuesta para saber si tienen alguna sintomatología. La cuestión básica de la higiene de manos, la desinfección de superficies en espacios que se compartan, como pudieron ser los vestidores. La recomendación es que sea sin público”, indicó Pérez Rendón.

Hay que recordar con el cambió del semáforo epidemiológico a color naranja, hubo una apertura escalonada de parques y espacios públicos, los cuales operar al 50 por ciento de su capacidad, mientras que los gimnasios y albercas del sector privado lo hacen al 30 por ciento, con previa cita.

Por tal motivo las ligas de distintas disciplinas, en particular las de futbol, comenzaron a cuestionarse sobre un posible retorno, situación que fue aclarada por la directora de la SESEQ, condicionado el regreso al seguimiento estricto del protocolo.

Además de controlar el acceso e impedir la asistencia de personas que no estén relacionadas directamente con los partidos, los futbolistas tendrían que llegar cambiados a la sede del encuentro, presentarse a la cancha con cubrebocas, utilizar gel antibacterial, no saludarse de mano, no escupir, no festejar gol con los compañeros, entre otras medidas.