Continúa cerrada la Casa del Artesano

Están en espera del aviso del municipio para reaperturar.

Por Josefina Herrera

Noticias

A pesar de gran parte del comercio en el municipio de Tequisquiapan volvió a abrir sus puertas, incluyendo mercados de artesanías, la galería de la Casa del Artesa o aún no ha podido reaperturar, de acuerdo a lo señalado por su directora, Martha Alejandra Caballero Sánchez.

Dijo que las autoridades le indicaron que ellos estarían entrando hasta en la segunda etapa y posiblemente sea esta semana, pero ella ya se está alistando con los suministros de medidas de seguridad sanitaria, como es el tapete, el medidor de temperatura y el gel.

“No nos han dado orden de que se abre la tienda, aún no nos han autorizado abrir porque nos dicen que nosotros entramos en la segunda etapa, incluso fuí a preguntar directamente el jueves a la presidencia y me dijeron que no que ellos me avisaban, me imagino que va a ser en esta semana pero todavía no nos dan la orden”, mencionó la directora de la Casa del Artesano.

Mientras tanto comentó que como todos se han visto muy afectados en la economía, y en este tiempo han estado trabajando al 40 por ciento en pedidos, ya que han seguido promocionándolos a través de redes sociales y es así como han mantenido algunas ventas.

“Gracias a Dios por medio del Facebook y del teléfono nos han hecho algunos pedidos y de presupuesto, entonces nosotros estamos trabajando ahí pero todavía no se abre, yo espero que más tardar el miércoles de esta semana ya nos den la orden para que se abra, si han bajado los pedidos y están los pedidos como 40 por ciento prácticamente”, señaló.

En este sentido mencionó que la mayoría solicita información sobre todo de presupuestos, pero como en este momento está detenido casi todo, más lo requieren para hoteles o convenciones pero en cuanto les den una orden de compra.

En cuanto a los materiales que ellos solicitan del extranjero, dijo que ya se restauró ese problema, sin embargo el costo les ha subido mucho y ahorita están batallando con eso, “casi estamos en sus marcas, listos, fuera para que ya arranquen mucha de las cosas porque también los jefes, los inversionistas están detenidos”, agregó.

Finalmente comentó que hay artesanos que siguen trabajando en Cancún y para allá se están enviando esos materiales, y en ese sentido siguen trabajando con lo permitido para salir adelante en lo que se reactiva el turismo en el municipio y la economía.