Mejoran ventas en el mercado Reforma

La apertura de tianguis y comercios no esenciales beneficia a comerciantes.

Por Josefina Herrera

Noticias

Durante el fin de semana pasado y en estos días comerciantes del mercado Reforma han presenciado una mayor movilidad en la ciudadanía al interior de esta central, además de que les benefició la colocación nuevamente del tianguis.

Arturo Vázquez Arteaga, secretario general del mercado Reforma señaló que aumentó hasta un 40 por ciento la movilidad en el lugar y esperan que haya mayor repunte en sus ventas con las nuevas reaperturas.

“Pues el hecho de que ya hay una apertura casi total en los negocios, afuera también la gente se dispersa un poco, y pues sí se ha visto mayor movilidad dentro del mercado a como estábamos antes y hay un poco más de movilidad, un 30 a un 40% más o menos”, señaló.

Dijo que el fin de semana pasado les benefició en gran medida por el día del padre, pero sus ventas volvieron a la normalidad, únicamente han mejorado para los negocios esenciales, sin embargo se espera que con la reapertura de la mayor parte del comercio al exterior y la colocación del tianguis resulte beneficioso para ellos, puesto que se ve una mayor movilidad de la ciudadanía.

“Con la reapertura en ese sentido pues es bueno ya para los compañeros que pueden laborar y pueden trabajar, entonces aunado al tianguis se va mejorando un poco la situación para el comercio en pequeño, ahora solamente que esperar las medidas pertinentes nos deje trabajar ya con normalidad”, mencionó Vázquez Arteaga.

Señaló que no todos los comerciantes han regresado a trabajar al interior del mercado, ya que varios de ellos han decidido esperar a que la situación mejore y haya buenas condiciones para poder abrir, pero no hay registro de que alguno de ellos ya no piense regresar.

Mientras tanto dijo que para los comerciantes que habían tenido que cerrar y abrieron nuevamente por el cambio de color de semáforo, aún no se han visto muy beneficiados en ventas, únicamente les favoreció el festejo del día del padre, pero en este sentido hace una invitación a la ciudadanía para que apoye al comercio en pequeño y principalmente a locatarios del mercado Reforma para acudir a realizar sus compras con ellos y así puedan recuperarse económicamente.