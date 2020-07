Pierden miedo a comer en la calle

Vecinos regresan a apoyar a los comerciantes locales

Por Gloria Cervantes

Foto Sixto Picones

Tacos, carnitas, frutas, gorditas y agua fresca fue lo que algunos queretanos desayunaron en tianguis ubicado en la calle Madero con Ignacio Pérez en la zona centro.

De acuerdo con personas que se encontraban comiendo en el lugar, ya no tienen miedo a consumir alimentos fuera de casa y compartir la mesa con personas desconocidas.

“Por las prisas uno no alcanza a realizarse su lonche o desayuno, entonces la opción rápida es venir por unos taquitos, no tengo miedo de comer en la calle y compartir la mesa con otra gente, no hay que traumarse demasiado, pero si hay que desayunar”. Dijo Mónica.

También expresan que comer en tianguis no significa bajar la guardia con las medidas de higiene para evitar contraer el virus.

“Piensan que, por sentarnos a comer en un tianguis, en la intemperie, ya somos irresponsables y no nos cuidamos, cuando, al contrario, uno desayuna donde nuestra economía nos permita, y si cumplimos las medidas de higiene, por ejemplo, las personas están respetando guardar distancia, aquí en el puesto hay gel antibacterial y yo solo me quito el cubre bocas en lo que termino de comer”. Dijo la señora Carmen.

Para finalizar piden apoyar a tianguistas consumiendo con ellos, para ayudarlos a su recuperación económica.