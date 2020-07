Pérdida total en rosas por lluvias

Hasta 400 mil pesos perdieron productores en cosecha, estructura y lona

Por Josefina Herrera

Debido a la fuerte lluvia que cayó este martes, productores de rosas de El Organal también se vieron severamente afectados, pues la tromba también azotó su cosecha, nylon y estructuras, por lo que refieren tuvieron grandes pérdidas y desde inicio de la contingencia por COVID-19 no han podido recuperarse.

Los productores de las rosas piden ahora que las autoridades volteen a verlos y les brinden apoyo, ya que no esperaban ese desastre natural en su cosecha.

Humberto Martínez Herrera señaló que su pérdida fue hasta de 400 mil pesos, entre cultivo, estructura y plástico, puesto que la lluvia arrasó con el 80 por ciento de su nave.

“Llegamos y estaba todo tirado, las plantas todas deshechas, todas quebradas, los arcos y tubos doblados, todo se rompió, en pérdidas son más o menos como unos cuatro mil metros cuadrados lo que estamos afectados, eso me estoy refiriendo en plantío, estructura y todo serían más o menos unos 400 mil pesos, es lo que uno invirtió en este aspecto, son 4 mil metros cuadrados lo que más o menos tenemos afectado estamos hablando de un 80 por ciento.

Dijo que desde diciembre pasado no han visto ganancia, ya que con la contingencia, hubo casi una pérdida total en su cosecha, además el 10 de mayo no fue lo que se esperaba, y ahora que empezaban a cosechar otra vez, salieron afectados con las lluvias.

“Fue de diciembre para acá que no hemos tenido ninguna ganancia, ninguna entrada de dinero porque pasó esto de la contingencia y ahorita pues no esperábamos esto, apenas empezábamos a sacar una parte de producción y a moverse un poco el mercado, pero todo este año ha sido perdida, por lo mismo de la contingencia se echó a perder toda la producción, no tuvimos ninguna ganancia”, agregó.

Mencionó que por su zona son alrededor de 10 productores los que se vieron afectados con esta situación, aunque pudieran ser aún más, por lo que ahora solo esperan que las autoridades los puedan apoyar, ya que la situación para ellos ha sido muy complicada.

Por otro lado José Marcos Zúñiga Gómez, otro productor afectado comentó que todo quedó inservible en su invernadero, debido a que el agua rompió los fierros y se doblaron por completo, a él la fuerte lluvia le dañó dos naves.

“Afectados como 60 metros más o menos son como 50 mil en pérdidas de inversión en estos dos de la cosecha, dependiendo, pero ahorita en cosecha alrededor de unas 15 o 20 bolsas por corte, cuando se viene el brote y cuando se baja por lo regular son cinco gruesas, si fueron buenas pérdidas”, detalló.

Ambos productores mencionaron que esperan que las autoridades se acerquen, ya que hay muchos compromisos económicos que deben cumplir y no han podido solucionarlos.

Por lo pronto dijeron que las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario tendrían un acercamiento con ellos para hacer un registro y valor de las pérdidas que tuvieron, y aunque les mencionaron que de momento no hay un recurso para ellos, puesto que el fondo de contingencia está destinado para la salud, tienen fe en que de algún modo los apoyen.