Arañan el título

El Real Madrid venció 1-0 a Getafe y llegó a 74 puntos, ya le saca cuatro de ventaja al Barcelona

Agencias

Un gol desde el punto de penal marcado por Sergio Ramos impulsó al Real Madrid a asestar un golpe prácticamente definitivo a la liga española al vencer por la mínima al Getafe; resultado que le permitió a los blancos tomar cuatro puntos más goleaveraje de ventaja sobre Barcelona.

Los merengues acaricin el título liguero ganando hasta cuando sufre. Sostenido por dos paradas de Courtois en momentos de inferioridad en el primer tiempor y con un giro decisivo al partido con la entrada de Rodrygo y Marco Ascencio para cambiar el panorama de un partido gris al que no encontraba soluciones. La fe de Carvajal y el acierto de Ramos le dan un impulso decisivo.

Pocos partidos más grises han firmado en el Real Madrid, Isco y Vinicius. Sus cambios modificaron la cara al equipo de Zidane, quien tardó en ver que necesitaba abrir el campo, jugadores a su pierna natural en cada banda. Con Rodrygo le cambió la velocidad a su juego cuando en el Getafe comenzaban a flaquear las fuerzas y Asensio desequilibró.

Cuando más la buscaba el Madrid apareció la carrera de Carvajal y Olivera se comió su recorte. El penalti claro no lo desaprovechó Ramos a once minutos del final, máximo goleador madridista tras el parón. No quedaba fuelle al Getafe para más. El golpe a la Liga de mayor sufrimiento, ya estaba asestado.