Pérdida de 4 mil empleos formales en SJR

Gobierno del estado tiene por objetivo recuperar el total de 15 mil empleos perdidos

Por Josefina Herrera

Noticias

José Guadalupe Román Flores, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA), dio a conocer que en el municipio de San Juan del Río se han perdido cerca de cuatro mil empleos formales tras la contingencia por COVID-19, de acuerdo con datos arrojados por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Dijo que en recientes días tuvo una reunión con la Secretaría de Desarrollo Sustentable en la cual gobierno estatal tiene como principal objetivo, recuperar los 15 mil empleos perdidos en todo el estado, por lo que CANACINTRA se está sumando a estas estrategias para generar más empleos.

“El objetivo es recuperar 15 mil empleos, es el objetivo que tiene gobierno del estado, en San Juan del Río casi perdimos cuatro mil empleos formales y entonces nos estamos sumando a esta promoción, CANACINTRA como gestor y difusión de estos programas para darle inicio en la actividad económica”, declaró Román Flores.

Mencionó que se sabe que la afectación aún es mucho mayor, pero de acuerdo a la información del IMSS, hay cerca de cuatro mil empleos formales perdidos en el municipio y se están buscando diversas opciones para poder recuperarlos, puesto que hay una gran afectación empresarial.

Además resaltó que hay empresas que buscaron diversas alternativas para reinventarse y tratar de mantener a su personal, lo cual aplaude porque ante la nueva realidad se deben buscar oportunidades laborales para sobrevivir.

En este sentido, dijo que las empresas siempre están preocupadas por el capital humano que es lo más importante, ya que se han hecho inversiones principalmente en la salud y la capacitación, así como en la concientización del personal sobre cómo manejar la nueva realidad.

“Hacerlo por convicción, no por condición, desgraciadamente todavía hay algunos, lo escuché el día de antier, todavía no me toca a unos cerca, y le dije ojalá y le pido a Dios que así sea, que sigas siendo un incrédulo porque el día que estés convencido es porque ya te tocó, la nueva realidad es que está, no lo vemos, tenemos que seguir en la parte productiva que es cuestión incluso de salud, trabajar, producir, sentirnos activos, afectivos, llevar el pan a casa, no podemos cerrarnos”, agregó.

Por tal motivo el presidente de CANACINTRA señaló que las empresas le han apostado a cuidar lo más valioso que es la salud del personal, ya que de no hacerlo hay una prima de riesgo, y con un solo contagio hay un mayor índice de propagación del virus, ya que pudo haber sido contagiado en un lugar público y no propiamente dentro de la empresa pero ante las autoridades no hay forma de comprobarlo.