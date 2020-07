Se reúne SEDEA con productores de rosas

Buscarán los medios necesarios para brindarles apoyo

Por Josefina Herrera

Noticias

Tras las grandes afectaciones que sufrieron cerca de 10 productores de rosas de la comunidad de El Organal por la intensa lluvia que cayó el martes por la noche, autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario se dieron cita con quienes perdieron gran parte de su cosecha.

Los productores de rosas mencionaron que las autoridades dieron un recorrido por las zonas afectadas para tomar registro y valoración de las grandes pérdidas que se obtuvieron por la tromba que cayó.

Mencionaron que hubo un buen acercamiento con ellos, que a pesar que de antemano les dijeron que de momento no hay recurso, debido a que el fondo para contingencias está destinado a salud, van a acercarse al gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, o con quien sea posible para brindarles apoyo.

“Nos dijeron que no hay fondos por el momento, pero el secretario de la SEDEA va a pasar los datos al gobernador, y si él no tuviera algún recurso por el momento, el secretario de la SEDEA va a buscar uno ahí mismo en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario a ver si hay, y si no fuera así, por otro medio van a buscar un apoyo, pero no se nos va a dejar desamparados”, refirieron ante la reunión que tuvieron.

Estas palabras fueron un gran aliento para ellos puesto que han sufrido graves daños a causa de la severa tormenta que cayó sobre sus naves de producción de rosas, al grado de perder casi toda su cosecha, puesto que la lluvia dobló su estructura, rompió el nylon y como consecuencia arrasó con su plantío.

Los productores de rosas de El Organal esperan que efectivamente pueda haber una ayuda para ellos, ya que desde la contingencia por COVID-19 no ha podido recuperarse económicamente y su situación se ha agravado con este nuevo desastre natural.

Cabe señalar que ellos consideran casi una pérdida total de su producción, tienen compromisos por cumplir y no han logrado ver una salida a su situación, por tal motivo ponen sus esperanzas en el apoyo de las autoridades para salvar su crisis económica que vienen arrastrando desde la contingencia.