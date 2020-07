Reinician confesiones

Se dieron al exterior con medidas y protocolos de seguridad

Por Josefina Herrera

Noticias

Siguiendo los protocolos y medidas de seguridad sanitaria, este viernes se retomaron las confesiones religiosas, por ello los feligreses se dieron cita afuera de la Parroquía del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe para retomar el acto de confesión que había quedado suspendido por la contingencia de COVID-19.

Cabe señalar que cambió la dinámica del protocolo de confesión, y ahora este se dio al exterior de la Iglesia, los feligreses se formaron en la parte lateral que corría de la Parroquia San Juan Bautista y el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe para esperar su turno.

Se pudo observar que tomaban sana distancia y se les otorgaron unos banquitos para que pudieran sentarse.

Tres párrocos son los que se encontraron a cargo de llevar a el acto de confesión, guardaban cierta distancia entre uno y otro, la sillas tanto del padre y del ciudadano a confesarse quedaban contraria una a otra.

En esta ocasión tuvo que efectuarse esta celebración más personalizada debido a las condiciones de salud sanitaria, por lo que de acuerdo a las medidas que se tomaron se estará realizando de esta manera en lo que pasa la contingencia.

Los feligreses no dejaron pasar la ocasión para cumplir con los mandatos de su religión, sobre todo ahora que la sociedad en general atraviesa una pandemia que no se había visto por muchos años.

Al preguntar algunos ciudadanos sobre la necesidad que se tenía para retomar el acto de confesión, la mayoría coincidió en que ahora es cuando más necesitan estar cercanos a la Iglesia por todo lo que se está viviendo a nivel mundial.

“Pues ahora es cuando debemos estar bien con uno mismo y con los demás, y pues la fe ahí sigue, pero si es importante que oremos porque es muy triste todo lo que nos está pasando”, mencionó la señora Leticia.

Por otro lado el señor José, de edad avanzada, indicó que se encuentra enfermo y consideró necesario aprovechar el momento para confesarse, “yo estoy enfermo ya desde hace tiempo, ya no me responden bien las piernas y pues aquí estoy, con todo y mi bastón vengo pero uno tiene que cumplir y ahorita como están los tiempos, quién sabe hasta cuándo le toque irse pero mientras pos mire, hasta donde se pueda y hay que pedir mucho, porque no sabe uno”.

Cabe señalar que el acto de confesión se realiza el primer viernes del mes, por lo que después de haber quedado suspendido por casi tres meses, se está retomando nuevamente en esta nueva realidad.