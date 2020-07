Imposible obra de antigua Alameda

Movieron los recursos para bordo Benito Juárez

Por Josefina Herrera

El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, dijo que es prácticamente imposible la obra de la Alameda, ubicada en la antigua estación del tren, debido a que es una zona es muy conflictiva, e incluso cuando el proveedor intentó ingresar para colocar una reja acero lo agredieron vecinos del lugar.

Mencionó que los recursos ya se tenían pero lamentablemente no se va a poder consolidar por cuestiones jurídicas y judiciales, ya que la zona no está en situación pulcra.

“Hay muchos intereses evidentes y oscuros, la realidad es que mientras no haya esa cuestión de seguridad jurídica es imposible, incluso cuando se dio luz verde para empezar donde confinar un espacio, hubo violencia contra el proveedor del servicio”, informó el alcalde de San Juan del Río.

Dijo que ante esta situación no van a caer en la confrontación, ya que el tema y el inmueble dependen de gobierno federal, y a pesar de ser un buen proyecto, requiere de mucho compromiso por el conflicto de la zona, por lo que al menos en su administración no será posible.

En este sentido informó que debido a las dificultades para llevar a cabo esa obra, se habló con el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servién, quien autorizó e indicó que los recursos se movieran al desarrollo de la obra del bordo Benito Juárez, incluso la reja acero que se iba a instalar en la Alameda fue la que ya se colocó en la del bordo.

“Los recursos son esos, no se están ocultando ni guardando, lo de aquí se fue para allá, la malla acero, la reja que se iba a instalar acá es la que ya se puso allá, que fue lo primero que hicimos porque era un fondeo distinto, esa es la que no nos dejaban poner, entonces no vamos a caer en la confrontación, el tema es que depende del gobierno federal este inmueble y la cosa es que está muy conflictuado ahí”, aseguró.

Mientras tanto refirió que la obra del Bordo de Benito Juárez, tiene una inversión de 30 millones de pesos y recordó que será un espacio totalmente recreativo, donde las familias podrán disfrutar de las zonas de descanso, sus andadores para caminar o leer, sus áreas verdes, además de que contará con un foro cultural para distintos eventos.

Señaló que de momento se está trabajando en una primera etapa y la segunda vendrá para el 2021.